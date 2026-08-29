Rentrée : ce menu de batch cooking du week-end règle tous les midis et goûters et libère votre charge mentale

Entre les midis improvisés et les goûters industriels, la rentrée épuise les familles. Ce menu de la semaine spécial rentrée, préparé en 2 h le week-end, change tout.

À la rentrée, on ouvre souvent le frigo à 11 h 45, l’estomac qui gargouille et zéro idée de déjeuner. On finit par lancer des pâtes à la va-vite, pendant que les paquets de biscuits s’accumulent pour le goûter. Chaque midi improvisé mange du temps, grignote le budget et alourdit la charge mentale.

En préparant un seul menu de la semaine pour tous les midis et tous les goûters, cette spirale s’arrête. On cuisine une fois, le week-end, puis on pioche simplement dans le frigo. Cinq déjeuners familiaux, cinq goûters maison : l’organisation devient aussi rassurante que le parfum d’un cake qui sort du four.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base féculents : 800 g de pâtes, 500 g de riz, 500 g de semoule, 1 kg de pommes de terre

✅ Légumes de fin d’été : 2 kg de tomates, 1,5 kg de courgettes, carottes, concombres, poivrons, épinards

✅ Protéines : 800 g de blancs de poulet, 12 œufs, feta, mozzarella, haricots rouges, pois chiches

✅ Goûters maison : pommes, poires, bananes, raisins, flocons d’avoine, chocolat noir, farine, lait, beurre

Je gagne un temps fou à la rentrée : mon menu de la semaine règle tous les midis et tous les goûters d’un coup

Ce menu de la semaine rentrée s’appuie sur des produits de fin d’été, généreux et faciles à utiliser plusieurs fois. Côté midis, on prépare un gratin de pâtes courgettes–tomates–mozzarella, une salade complète de lentilles avec carottes, concombre, œufs durs et feta, un couscous express au poulet et pois chiches, une tortilla épaisse pommes de terre–épinards avec salade de tomates, puis un chili doux aux haricots rouges et maïs servi avec du riz. Côté goûters, un cake pommes–cannelle, une compote pommes–poires et des bouchées avoine–banane–chocolat accompagnent les fruits de saison.

Je gagne un temps fou à la rentrée : mon menu de la semaine règle tous les midis et tous les goûters d’un coup

L’organisation repose sur un vrai batch cooking de week-end, d’environ deux heures. On fait une seule liste de courses, puis on enchaîne les cuissons en parallèle : lentilles et œufs d’un côté, légumes pour gratin, couscous et chili de l’autre, pendant que pâtes, riz et semoule cuisent dans leurs casseroles. En même temps, le four accueille tortilla, cake et compote ; les bouchées à l’avoine se façonnent à froid. À la fin, tout est portionné en boîtes, prêt à être attrapé sans réfléchir chaque midi et chaque goûter.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : On rassemble plan de travail, légumes lavés, boîtes et plats. Technique : On lance lentilles, œufs, féculents et légumes au four en parallèle. Cuisson : On assemble gratin, salade de lentilles, couscous, chili et tortilla pendant que cake et compote cuisent. Finition : On portionne, on étiquette par jour et on range au frais ou au congélateur.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps gagné ≈ 2 h 🔍 Le secret de l’expert On regroupe découpes, cuissons et rangement : moins de changements de tâche, un four utilisé pour plusieurs plats et une vaisselle limitée. ✨ Le twist gourmand : Garder un petit bac avec herbes fraîches, citron et fromage râpé à ajouter au dernier moment sur chaque assiette. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : laisser tous les plats cinq jours au frigo sans congeler, surtout ceux au poulet, au riz ou à base d’œufs.

Je gagne un temps fou à la rentrée : mon menu de la semaine règle tous les midis et tous les goûters d’un coup

Pour tenir la semaine en toute sécurité, on place devant, à portée de main, la salade de lentilles, la tortilla et le cake, à consommer en premier. Le gratin, le couscous et le chili peuvent être refroidis rapidement puis congelés en portions individuelles, parfaites pour les jours de course. Les fruits, la compote et les bouchées d’avoine restent regroupés dans un même étage ; en piochant toujours un fruit plus une préparation maison, les goûters restent simples et rassasiants sans réfléchir.