Tartes au saumon trop lourdes ? Cette version feuilletée cache une crème verte ultra légère qui change tout

Marre des quiches saumon-crème qui plombent le repas ? Cette tarte feuilletée saumon avocat mise sur une crème d’avocat citronnée et un montage à froid étonnant.

Fini les tartes au saumon trop lourdes : cette version feuilletée cache une crème d’avocat fraîche et onctueuse

À table, l’odeur de beurre chaud et le croustillant d’une pâte dorée mettent tout le monde d’accord. Pourtant, avec les tartes au saumon classiques, la première bouchée est souvent riche, très crémeuse, presque pesante quand il fait encore doux le soir.

On garde le plaisir du saumon fumé, du feuilletage pur beurre qui craque, mais on remplace l’appareil crème-œufs par une couche verte, légère, à base d’avocat citronné. Résultat ; une tarte fraîche qui n’alourdit pas le repas. Envie de connaître le secret ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée pur beurre (230 à 250 g) + 1 œuf

✅ 1 avocat bien mûr + 1 citron jaune non traité

✅ 150 g de saumon fumé en tranches fines

✅ 3 c. à soupe de fromage frais, sel fin, poivre

Pourquoi la tarte feuilletée saumon avocat allège vraiment le repas

Au lieu d’un appareil chargé en crème, œufs et fromage râpé, on s’appuie ici sur une pâte feuilletée pur beurre cuite à blanc, bien sèche, recouverte d’une crème d’avocat citronnée montée au fromage frais. Le gras est plus doux, l’acidité du citron réveille, la bouchée reste légère.

La pâte croustillante et la crème d’avocat : la méthode express

On enfourne la pâte seule à 180 °C pour une cuisson à blanc, bordure formée et dorée au jaune d’œuf, jusqu’à ce qu’elle soit bien gonflée et sèche. Pendant qu’elle refroidit sur une grille, on prépare une crème d’avocat lisse avec ½ avocat, fromage frais et jus de citron, puis on fait le montage à froid avec saumon et lamelles d’avocat.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, dérouler la pâte, former une bordure et piquer le centre à la fourchette. Technique : Badigeonner les bords de jaune d’œuf, enfourner la pâte seule 15 minutes, puis laisser refroidir complètement sur une grille. Cuisson : Écraser ½ avocat avec le fromage frais, le jus d’½ citron, sel et poivre jusqu’à obtenir une crème lisse. Finition : Étaler la crème sur la pâte froide, ajouter le saumon fumé, les lamelles d’avocat, quelques gouttes de citron et un peu de zeste.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert Cuire la pâte à blanc fait s’évaporer l’eau et développe le feuilletage ; le fond reste sec et croustillant. Garnie ensuite à froid avec crème d’avocat citronnée et saumon, la tarte garde son croquant et la couleur de l’avocat. ✨ Le twist gourmand : Au service, ajouter zeste de citron, aneth ou ciboulette et quelques graines de sésame. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Garnir un fond encore tiède : la condensation détrempe le feuilletage et fait brunir la crème d’avocat.

Variantes légères, conservation et idées d’accompagnement

On sert la tarte froide ou à température ambiante, avec roquette ou concombre croquant. Pour garder la pâte croustillante, on assemble juste avant de passer à table. Truite fumée ou crevettes donnent aussi une version légère.