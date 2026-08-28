En plein été, cette boisson glacée à ce fruit d'été détrône la limonade, sans sirop et avec seulement 3 ingrédients

Quand la chaleur écrase la fin de journée, une boisson glacée pastèque citron promet plus de fraîcheur qu’une limonade. Avec trois ingrédients et un blender, un détail change tout.

Encore plus frais qu’une limonade en terrasse : cette boisson glacée ne demande que de la pastèque, du citron et un blender

Dans la lumière dorée des fins d’été, on rêve d’un grand verre gorgé de glace, qui perle aussitôt entre les doigts. Une couleur rose tendre, un parfum de fruit écrasé, une pointe d’agrume qui chatouille le nez : la promesse d’une gorgée rafraîchissante.

Au lieu de la limonade classique ou des sodas trop sucrés, on mise sur une citronnade rose maison, sans sirop ni cuisson, prête en cinq minutes. Le secret ? Une part de fruit juteux, un citron pressé et un blender ; le reste, c’est de la fraîcheur pure.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de chair de pastèque bien mûre, sans pépins, bien froide

✅ 60 ml de jus de citron jaune fraîchement pressé (≈ 1 gros citron)

✅ 200 ml d’eau très froide

✅ 10 à 12 glaçons

Les 3 ingrédients (et 2 options) pour une carafe ultra fraîche

Tout part de la pastèque : on la choisit lourde, à l’écorce mate, avec un point jaune. Bien mûre et déjà froide, elle apporte l’eau et le sucre naturel de cette boisson glacée pastèque citron. Le citron jaune, pressé au dernier moment, apporte le peps ; l’eau très froide et les glaçons finissent de tout rafraîchir. En bonus, menthe fraîche ou zeste de citron vert font monter le parfum.

La méthode inratable : comment mixer sans diluer le goût

L’enjeu, c’est de garder un maximum de froid sans inonder la carafe d’eau. On commence par réfrigérer pastèque, eau et carafe, puis on mixe en deux temps : d’abord le fruit seul, ensuite le jus de citron, l’eau et les glaçons, ajoutés progressivement, par impulsions courtes. La texture reste mousseuse et glacée, sans goût aqueux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper la pastèque en dés, retirer les pépins, puis placer les morceaux, la carafe et les verres au réfrigérateur pendant 2 heures. Technique : Mettre la pastèque froide dans le blender et mixer seule, jusqu’à obtenir une purée lisse. Cuisson : Ajouter le jus de citron, l’eau très froide et les deux tiers des glaçons, puis mixer encore quelques secondes jusqu’à texture mousseuse. Finition : Goûter, ajuster en eau ou en citron, verser dans la carafe glacée, ajouter le reste des glaçons ou des dés de pastèque, décorer de menthe et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de préparation 5 min (+ 2 h de froid) 🔍 Le secret de l’expert Pastèque bien froide, peu d’eau et citron pressé : le blender crée une texture mousseuse glacée, qui concentre le goût fruité sans l’alourdir. ✨ Le twist gourmand : Remplacer la moitié de l’eau par de l’eau pétillante et quelques glaçons de pastèque : effet mocktail. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mixer une pastèque tiède avec trop d’eau et tous les glaçons : boisson diluée, sans relief.

Variantes : version pétillante, combo pastèque–citron vert et idées anti-gaspi

Servie aussitôt, cette citronnade rose supporte 3 heures au frais ; le reste finit en granité ou bâtonnets glacés.