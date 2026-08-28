Bulbes de printemps : si vous attendez octobre c’est trop tard, voici le nouveau timing secret des pros

Pendant que beaucoup attendent encore octobre pour choisir leurs bulbes de printemps, les plus avertis ont déjà rempli leurs paniers en fin d'été. Que cachent ces nouvelles habitudes inspirées des paysagistes ?

Pendant des années, octobre a été le mois des sachets de bulbes ramassés au détour d’une allée de jardinerie. On imaginait déjà les massifs de tulipes et de narcisses sans se presser. Aujourd’hui, beaucoup de jardiniers arrivent devant des rayons clairsemés, où les plus belles références ont tout simplement disparu.

Ce basculement suit l’engouement pour le jardin et les massifs urbains, mais aussi des stocks plus serrés chez les producteurs néerlandais. Résultat, commander en octobre revient souvent à choisir parmi les restes. Alors, quand commander ses bulbes de printemps pour un jardin vraiment spectaculaire l’an prochain ?

Pourquoi octobre n’est plus le bon mois pour commander ses bulbes de printemps

Longtemps, on a associé l’achat de bulbes de printemps au premier pull en laine et aux vitrines d’octobre en jardinerie. Désormais, dès les premiers frimas, tulipes botaniques rares, narcisses parfumés tardifs ou grands crocus ont déjà filé : les catalogues affichent parfois un laconique « épuisé » à la place des coups de cœur.

La raison est simple : la demande a gonflé, tandis que les volumes de certaines variétés restent limités chez les producteurs des Pays-Bas, qui fournissent l’essentiel des tulipes, narcisses et crocus. Plus on s’approche d’octobre, plus on tombe sur des bulbes ayant attendu sous les néons, parfois déjà desséchés ou abîmés.

Fin août, le nouveau rendez-vous pour commander sans stress

Les paysagistes ont changé de rythme. Dans les réseaux professionnels, les commandes partent à la fin du mois d’août, quand arrivent les lots frais des fournisseurs. Ils sécurisent ainsi tulipes Triomphe, narcisses nains ‘Tête-à-Tête’ ou crocus ‘Ruby Giant’ avant que la demande ne vide les stocks. Nous avons tous connu cette déception devant une variété introuvable. En calant sa commande sur cette fin d’été, le jardinier adopte le timing des pros : tour du jardin en août, choix des couleurs, panier validé, livraison reçue sans stress bien avant la plantation d’automne.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Stress au jardin En forte baisse 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En commandant en fin d’été, on profite des lots les plus frais et du choix complet, avant que les ruptures ne s’enchaînent. 💡 Le petit plus : Programmer une alerte calendrier fin août pour penser à vos bulbes et bloquer une soirée de plantation en octobre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Attendre octobre pour commander, ou planter dès la réception en fin d’été alors que le sol est encore chaud et humide.

Commander tôt, planter au bon moment : le duo gagnant

Commander tôt ne signifie pas planter en plein été. Les bulbes de floraison printanière s’installent lorsque le sol se refroidit, généralement entre octobre et novembre selon les régions. En attendant, ils patientent quelques semaines dans un endroit sec, sombre et frais, autour de 15 à 18 °C, dans des cagettes ou sacs en papier kraft bien aérés, loin des fruits comme les pommes. Au jardin, on enterre chaque bulbe deux à trois fois plus profond que sa hauteur dans une terre drainante, on paille légèrement, et l’on obtient un ruban de crocus précoces, de narcisses de mi-saison puis de tulipes tardives jusqu’en mai.