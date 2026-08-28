Ne jetez plus vos géraniums : cette méthode d’hivernage méconnue les garde en vie tout l’hiver sans rien racheter

En France, des millions de géraniums de balcon finissent chaque automne dans les sacs de déchets verts alors qu’ils pourraient refleurir. Comment la méthode d’hivernage des anciens permet-elle de conserver les pélargoniums en hiver sans matériel compliqué ?

Chaque automne, la scène se répète sur les balcons : les jardinières se dégarnissent, les tiges brunissent, et les sacs de déchets verts se remplissent de géraniums fatigués. On se promet de faire autrement l’année suivante… puis, au printemps, on repasse à la caisse pour racheter les mêmes couleurs.

Pourtant, ces stars du balcon ne sont pas des annuelles jetables mais des pélargoniums, des vivaces qui redoutent simplement le gel. Elles ne meurent pas de vieillesse en octobre, elles gèlent. À chaque pot sacrifié, ce sont des euros gaspillés et parfois une variété chouchou perdue. Bonne nouvelle : avec un hivernage malin, vos géraniums peuvent traverser l’hiver et revenir encore plus beaux.

Géraniums ou pélargoniums : pourquoi les jeter est un vrai gâchis

Ce que l’on appelle communément géraniums de balcon sont en réalité des pélargoniums, originaires d’Afrique du Sud. Ce sont des plantes vivaces, capables de vivre plusieurs années, mais incapables de supporter un coup de froid sérieux. Dès que le thermomètre frôle 0 °C, le feuillage noircit, les tiges s’affaissent et l’on croit, à tort, que la plante est “finie”.

Résultat : chaque année, des millions de pots partent à la benne alors qu’ils auraient pu refleurir. Ce réflexe pèse sur le porte-monnaie et sur l’environnement. Garder ses pélargoniums d’une saison à l’autre, c’est profiter de souches déjà bien installées, souvent plus florifères qu’un jeune plant de jardinerie.

Réflexe d’automne : rentrer et conserver vos géraniums en hiver

Tout se joue à la fin de l’été. Dès que les nuits descendent vers 10 °C, surtout dans le nord et l’est du pays, il faut agir avant la première gelée annoncée. On commence par retirer les fleurs fanées et les feuilles jaunies, puis on rabat les tiges d’un tiers à la moitié pour obtenir une touffe compacte et saine.

Ensuite, on laisse légèrement sécher la motte et l’on rentre les pots dans un local hors gel, frais et sec : cave saine, garage, cellier ou véranda peu chauffée. La température idéale tourne autour de 5 à 10 °C. En pot, un arrosage très modéré toutes les trois ou quatre semaines suffit, sans jamais laisser d’eau au fond de la soucoupe.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 10/10 Économies de rachat importantes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le frais, le hors gel et très peu d’eau maintiennent les pélargoniums en sommeil sans les épuiser ; ils redémarrent vigoureusement au printemps. 💡 Le petit plus : Associer vieux pieds et quelques boutures en godets offre un joli stock de rechange pour combler balcons et cadeaux. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Les garder tout l’hiver dans un salon chauffé et détrempé, c’est la garantie de tiges molles, malades, vouées à la poubelle.

Le bonus anti-gaspi : des boutures pour multiplier vos pélargoniums

Nous avons tous regretté une couleur perdue ; les boutures évitent cela. Entre fin août et fin septembre, coupez des tiges de 10 cm sans fleurs, plantez-les en godets terreau-sable et hivernez ces mini-plants au frais, presque secs. Au printemps, ils repartiront en même temps que vos vieux pieds, pour des jardinières abondantes sans rien racheter.