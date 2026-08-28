Arrosage des arbres fruitiers : ce système enterré des pros évite l’erreur fatale qui les assoiffe en silence

Au cœur du verger familial, beaucoup d’arbres fruitiers manquent d’eau malgré l’arrosoir du soir. Des arboriculteurs révèlent une méthode simple pour viser enfin les racines profondes.

Feuilles qui pendent, fruits minuscules malgré l’arrosoir sorti tous les soirs : au verger, la scène est plus fréquente qu’on ne le croit. Beaucoup pensent bien faire en arrosant souvent leurs arbres fruitiers.

Les arboriculteurs, eux, misent sur un autre réflexe : envoyer l’eau en profondeur pour pousser les racines à descendre chercher la fraîcheur. Leur secret tient en une astuce très simple, facile à reproduire au jardin.

Pourquoi vos arbres fruitiers ont encore soif malgré l’arrosoir

Sous la surface, le tableau est pourtant tout autre. Selon les spécialistes du Comptoir des Jardins, un arrosage de 10 à 20 litres versé rapidement ne mouille que 4 à 5 cm de terre : en dessous, le sol reste sec et les racines n’y trouvent rien.

Résultat, elles se concentrent dans cette mince couche humide, juste sous l’herbe. Comme le rappelle Le Parisien, « Arroser souvent en faible quantité incite l’arbre à développer des racines superficielles très sensibles au moindre coup de chaud ». Au premier épisode de canicule, cette zone sèche en quelques heures.

L’astuce simple des pros : le tuyau enterré qui vise les racines profondes

Pour casser ce cercle vicieux, les pros misent sur un tuyau d’arrosage enterré qui sert de tunnel à l’eau. À la plantation, ou autour d’un arbre déjà en place, ils glissent un morceau de tuyau ou de petit tube PVC à 20 ou 30 cm du tronc, l’enterrent sur 30 à 40 cm, incliné vers les racines, puis arrosent directement dedans.

Nous avons tous déjà eu la tentation de « donner un petit coup d’eau » tous les soirs. Avec ce système, mieux vaut un arrosage en profondeur mais espacé : pour un jeune arbre, comptez 15 à 20 litres tous les 7 à 10 jours, puis des apports plus rares mais plus copieux en grandissant, jusqu’aux gros arrosages réservés aux sécheresses pour un arbre adulte.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Confort d’arrosage Très bon 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’eau est déposée directement à 30–40 cm de profondeur, au niveau des racines qui absorbent vraiment. Elle ne ruisselle pas en surface et s’évapore très peu, ce qui incite l’arbre à enfoncer un système racinaire profond et résistant. 💡 Le petit plus : glisser un petit entonnoir dans le tube évite les éclaboussures et permet de verser l’eau lentement, sans creuser le sol. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : continuer à arroser un peu chaque jour en surface, collé au tronc, sans utiliser le tube ni vérifier si la terre est humide en profondeur.

Cuvette, arrosage lent et paillage : le trio qui fait la différence

Ce tuyau enterré fonctionne encore mieux s’il est associé à une cuvette d’arrosage. Formez un petit rebord de terre de 40 à 50 cm de diamètre autour du tronc pour retenir l’eau, puis arrosez en cercle à la projection des branches, là où se concentrent les racines qui boivent.

Versez l’eau lentement, par vagues : 10 litres, attendez une dizaine de minutes que le sol les absorbe, puis recommencez jusqu’au volume souhaité. Un paillage de 5 à 10 cm sous la couronne et un sol désherbé gardent cette humidité plus longtemps et espacera naturellement les arrosages.