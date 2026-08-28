Fin août, j’ai taillé ma lavande comme une haie : 4 pieds sur 5 morts, ne refaites jamais cette erreur de coupe

Un taille-haie, un geste trop bas, et au printemps quatre lavandes sur cinq restent grises et sèches. Comment cette coupe dans le vieux bois a condamné le massif et change la façon de tailler à vie.

Fin août, les épis sont secs, la touffe s’écrase et l’envie d’un jardin net prend souvent le dessus. Beaucoup ont alors pris le taille-haie, coupé les lavandes bien droit, comme une bordure de buis. Sur le moment, le massif avait l’air parfait, ras et régulier, prêt pour l’automne.

Puis le printemps est arrivé, les rosiers ont repercé… sauf les lavandes. Quatre pieds sur cinq sont restés gris, secs, cassants. Ce scénario n’a rien d’une malédiction ; il révèle un malentendu sur la façon de tailler la lavande sans la tuer. Cette mésaventure peut au contraire servir de déclic pour comprendre vos plantes et changer vos gestes.

Quand la taille façon haie condamne la lavande

Dans cette histoire, la date n’a pas posé problème : fin juillet-fin août reste la bonne fenêtre pour rafraîchir la lavande. Ce qui a tout changé, c’est la hauteur de coupe. En égalisant au taille-haie, la lame est descendue dans le vieux bois, cette partie grise et nue de la plante où il n’y a plus de bourgeons capables de repartir.

Or, comme le rappelle Pause Maison, « la lavande ne repousse jamais sur le vieux bois gris et dénudé ». La capacité de reprise se concentre dans le bois vert, encore souple, couvert de feuilles argentées. En coupant trop bas, quatre pieds ont été sectionnés sous cette zone vivante : aucun œil dormant, aucune chance de feuillage neuf, juste un squelette qui s’est peu à peu desséché.

La règle du bois vert pour une lavande qui repart chaque année

Pour éviter une lavande qui ne repart pas après la taille, le geste change. On taille juste après la floraison, entre fin juillet et fin août, quand les épis fanent mais que le feuillage reste vert. Sur chaque tige, on enlève les fleurs et environ un tiers de la pousse de l’année, en coupant dans le vert et en gardant 2 à 3 cm de feuillage sous la coupe. Le sécateur donne ce contrôle précis ; le taille-haie, lui, a souvent condamné des bordures entières.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Longévité des touffes 8 à 12 ans 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Tailler dans le bois vert en laissant une petite frange de feuillage garde les bourgeons qui produisent les nouvelles pousses. La lavande cicatrise vite, reste bien couverte et ne se change pas en tas de branches grises incapables de repartir. 💡 Le petit plus : Choisir un sol bien drainé, même caillouteux, aide ces coupes à sécher rapidement et limite les risques de pourriture à la base. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : raser la lavande au taille-haie comme une haie en coupant dans le bois gris fin août : la plupart des pieds ne repartiront pas.

Rattraper les dégâts : remplacer, bouturer, mieux tailler

Au printemps suivant une taille ratée, chaque pied se teste en grattant l’écorce : s’il reste du vert, on patiente, sinon le bois est mort et l’on peut arracher. Le seul survivant sert de petite pépinière : quelques tiges semi-ligneuses bouturées en godet suffisent pour reconstituer la bordure. Ensuite, une taille légère chaque année, dans le bois vert, remplace le taille-haie et prolonge la vie de la lavande bien au-delà de dix ans.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Lavande au jardin : ce geste de taille à faire dès maintenant pour éviter à vie les touffes dégarnies et ligneuses»