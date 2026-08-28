Jardin : cette liane aux jolies baies rouges semble inoffensive, mais elle peut envoyer vos enfants à l’hôpital

Sous ses airs de liane champêtre, la bryone toxique au jardin menace haies, enfants et animaux. Comment réagir avant qu’elle ne s’installe durablement ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Bryonia dioica 🌸 Nom courant Bryone dioïque, navet du diable 📏 Dimensions Liane de 2 à 6 m de long ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre, haies et clôtures ❄️ Rusticité Jusqu’à -20 °C environ 🍂 Feuillage Caduc

Une petite liane aux feuilles découpées grimpe dans la haie, se faufile entre les branches et se pare, en fin d’été, de jolies baies d’un rouge brillant. On pense au houblon, à une clématite sauvage… et on la laisse filer. Visuellement, la scène a quelque chose de très champêtre.

Derrière ce décor se cache pourtant la bryone dioïque, une liane indigène aussi discrète qu’agaçante, capable d’étouffer un arbuste et de provoquer de graves intoxications. Avant qu’elle ne s’installe durablement au jardin, mieux vaut apprendre à la repérer, comprendre ce qu’on risque réellement et savoir comment l’éliminer sans se faire piéger.

Bryone : à quoi ressemble vraiment cette liane grimpante ?

La bryone toxique jardin se reconnaît à ses longues tiges souples qui s’enroulent partout grâce à des vrilles fines. Ses feuilles, d’un vert moyen, sont palmées, découpées en 3 à 5 lobes et un peu rêches au toucher. Au début de l’été, de petites fleurs blanc verdâtre apparaissent, vite suivies de baies parfaitement rondes, d’abord vertes, puis orangées et enfin rouge vif, de la taille d’une groseille.

Cette liane aime se servir des haies, clôtures, rosiers et jeunes arbres comme d’une échelle naturelle. On la voit souvent surgir au pied d’un lilas, d’un laurier ou d’un petit fruitier, puis filer jusqu’au sommet en une seule saison, surtout dans les jardins de campagne et les lisières de lotissements.

Pourquoi la bryone est un vrai danger dans un jardin familial ?

Si la bryone pose problème, ce n’est pas seulement parce qu’elle pousse vite. Ses tiges fines se glissent dans la ramure, ses vrilles s’accrochent partout et, en quelques semaines, la plante peut recouvrir complètement son hôte. Elle ne le “mange” pas, mais elle le prive de lumière, surcharge les branches et affaiblit gravement les sujets jeunes ou déjà fragiles.

L’autre face, plus inquiétante, c’est sa toxicité. Toutes les parties de la plante sont toxiques, mais racines et baies rouges sont les plus dangereuses. Une quinzaine de baies peuvent déjà représenter un risque sérieux pour un enfant ; les centres antipoison décrivent nausées, vomissements, diarrhées, fortes douleurs abdominales, parfois vertiges et troubles neurologiques. Nous avons tous déjà vu un enfant attiré par de “jolis fruits rouges” ou un chien qui mâchouille une tige : au moindre doute d’ingestion, on rince la bouche, on ne fait pas vomir et on appelle immédiatement un centre antipoison ou le 15.

Comment éliminer la bryone sans risque et l’empêcher de revenir

Reflexe classique : tirer d’un grand coup sec pour décrocher toute la liane. Mauvaise idée : on casse les branches de l’arbuste et on fait tomber les baies au sol, prêtes à se ressémer. Mieux vaut une méthode douce, étape par étape :

se protéger avec gants et manches longues, intervenir par temps sec avant la maturité complète des fruits ;

couper les tiges en sections et les démêler délicatement, sans secouer ni écraser les baies ;

suivre la tige jusqu’au sol et déterrer la grosse racine charnue, si possible en un seul morceau.

Les déchets (tiges, racines, fruits) ne vont jamais au compost : direction déchetterie ou collecte de déchets verts sécurisée. Même avec une belle racine sortie, la bryone peut avoir laissé des fragments en profondeur. Pendant deux à trois ans, un contrôle rapide au printemps et en début d’été, avec coupe immédiate de la moindre jeune pousse, finit par épuiser la souche et rendre la haie à nouveau sereine pour toute la famille.