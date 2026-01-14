Tailler la lavande en février est une erreur : ce mois d’hiver discret évite de gros dégâts au printemps

Devant une maison, des boules de lavande grises, trouées de bois sec, trahissent souvent la même erreur : avoir attendu trop tard pour sortir le sécateur. Beaucoup de jardiniers se fient encore aux vieux conseils qui parlent de taille "fin d’hiver", en visant naturellement février, voire mars.

Or la lavande ne lit pas le calendrier, elle réagit au climat réel. Avec des hivers plus doux et des redémarrages de végétation plus précoces, cette attente peut coûter cher en fleurs et en longévité. La question se pose franchement : jusqu’à quand patienter avant de toucher à vos touffes parfumées, et quand tailler la lavande sans la pénaliser ?

Attendre février pour tailler la lavande, un réflexe risqué

Les fiches de jardinage conseillent souvent une taille après floraison, fin août ou en septembre, puis une petite remise en forme au printemps, vers mars ou avril, pour garder la lavande compacte. D’autres se contentent d’une seule taille "fin d’hiver". Quand elle arrive en février, la plante a pourtant parfois déjà redémarré.

On coupe alors des rameaux gorgés de sève montante, ce qui fatigue inutilement l’arbuste. Le "vieux bois" se durcit encore, il devient très difficile de faire repartir de nouvelles pousses dessus. Par peur d’abîmer les jeunes tiges vertes, on taille de moins en moins court, la base se dénude et l’allure se transforme en assemblage de troncs secs.

En janvier, la bonne fenêtre pour une lavande dense

Mi-janvier correspond souvent à une période charnière : la sève est encore descendue, la lavande reste au repos, mais les jours rallongent un peu. Tailler maintenant laisse aux plaies le temps de cicatriser avant la montée de sève vigoureuse du printemps. C’est là que tailler la lavande en janvier change vraiment le résultat.

La plante va concentrer sa vigueur sur les bourgeons que vous aurez conservés, produira une ramification plus dense et gardera une forme compacte plus longtemps. Une condition impérative reste la météo : pas de vague de froid annoncée sous -5 °C ou -7 °C dans les jours qui suivent, et pas de gel noir qui pénètre les tissus.

Les bons gestes pour tailler la lavande en hiver

Un sécateur bien affûté, désinfecté à l’alcool, reste le point de départ. Vient ensuite l’observation : repérez la limite entre la partie grise, sèche et dure du pied et la zone encore verte ou gris tendre, feuillue. Il ne faut jamais couper dans ce vieux bois. La taille se fait juste au-dessus, en conservant une jolie forme arrondie.

Coupez environ 2 à 3 centimètres au-dessus du bois sec, ce qui retire un bon tiers, parfois la moitié de la pousse de l’année précédente. Les tiges externes peuvent être légèrement plus courtes pour dessiner un dôme harmonieux. Profitez de cette taille d’hiver pour supprimer bois mort, branches abîmées par le gel et anciennes fleurs fanées.