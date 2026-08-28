Ces tiges d’hortensias fanées fin août que vous jetez encore à tort : l’usage méconnu des anciens au jardin

Dans les jardins d’autrefois, les tiges d’hortensias fanées fin août ne partaient jamais au compost. Un geste discret les transformait en richesse verte pour les saisons suivantes.

Fin août, les grosses boules bleues des hortensias pendent tristement, les pétales brunissent, les tiges se couchent. Dans beaucoup de jardins, c’est le signal : on coupe tout et on file au composteur, persuadé de faire du ménage avant l’automne.

Dans les jardins d’autrefois, ce même tas de tiges d’hortensias fanées fin août n’était pourtant jamais considéré comme un déchet. Les anciens savaient qu’entre leurs doigts se cachaient de futurs arbustes, et ils ont transformé ce grand nettoyage de fin d’été en véritable séance de multiplication.

Le geste discret des anciens qui remplissait les massifs

Dans les villages, on a vu les grands-mères déposer à part les plus belles tiges d’hortensias fanées fin août. Tandis que le reste partait au feu ou au compost, ces rameaux étaient alignés droits pour une seconde vie.

Le site Pause-Maison rappelle que « Ce que faisaient réellement les anciens, c’est qu’ils en faisaient des boutures qui prenaient très bien ». Grâce à ce geste, les massifs d’hortensias se sont étoffés d’année en année, avec un simple sécateur et quelques godets récupérés. Ces boutures servaient à garnir les allées, masquer un mur un peu nu ou offrir des jeunes plants aux voisins.

Pourquoi les tiges d’hortensias fanées fin août reprennent si bien

Si la fin août plaît tant à nos hortensias, c’est parce que leurs tiges de l’année ont atteint le stade de bois semi-dur. Comme l’explique Pleine Vie, « les tiges de l’année restent encore bien vivantes. Elles sont à mi-chemin entre bois tendre et bois dur : on parle de bois “semi-aoûté” ». Remplis de réserves, ces rameaux restent assez jeunes pour fabriquer de nouvelles racines.

Nous avons tous déjà tenté de bouturer au printemps une tige trop verte qui a noirci en quelques jours. À l’inverse, fin septembre, le bois s’est trop durci et la sève circule moins. Entre les deux, fin août, les nuits ont rafraîchi, le sol reste tiède et l’air plus humide : le trio gagnant pour que les boutures reprennent.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Nouveaux plants obtenus Plusieurs par massif 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Prélevées au stade de bois semi-aoûté et placées en substrat léger sous mini-serre, les tiges gardent leur humidité et fabriquent vite des racines. 💡 Le petit plus : Préparer une eau de saule maison pour y tremper la base accélère encore l’émission de racines, sans aucun produit chimique. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser les pots détrempés en plein soleil : entre chaleur et excès d’eau, les boutures brûlent ou pourrissent avant d’avoir raciné.

Transformer une tige en nouvel hortensia, pas à pas

Concrètement, rien de compliqué pour reproduire le geste des anciens. Sur un hortensia en forme, on prélève quelques tiges de l’année, longues de 15 à 20 cm, bien saines, en coupant en biseau juste sous un nœud avec un sécateur propre, tôt le matin.

Retirer les feuilles du bas et ne garder que deux petites feuilles au sommet, recoupées de moitié.

Planter la base dans un godet de mélange léger terreau-sable de rivière, enfoncer un tiers de la tige puis tasser.

Arroser pour humidifier le substrat sans le détremper, afin que la base ne pourrisse pas.

Placer à mi-ombre sous un bocal ou une bouteille plastique : en quelques semaines, une résistance au tirage signale l’enracinement et les boutures attendront le printemps pour être plantées au jardin.

Sources Pleine Vie

«On les jetait cetait une erreur ce quun pepinieriste ma appris sur les hortensias fin aout»