Courgettes à la poêle : ce geste grec que vous oubliez toujours rend vos beignets ultra croustillants

Une amie grecque a transformé mes beignets de courgettes grecs, autrefois mous et gras, en bouchées dorées qui se tiennent enfin. Son geste fétiche change tout en quelques minutes.

L’odeur arrive avant le plat : friture douce, herbes fraîches, feta chaude qui embaume la cuisine. Sur le plat, des beignets de courgettes grecs bien dorés, croûte fine qui claque sous le couteau, cœur encore moelleux.

Pendant longtemps, on s’est contenté de galettes qui buvaient l’huile et se délitaient. Jusqu’au jour où une amie grecque a posé ses kolokithokeftedes sur la table en lâchant : « Râpe tes courgettes et presse-les bien, tu ne les reconnaîtras plus ».

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de courgettes râpées, 1 c. à café de sel fin

✅ 150 g de feta, 2 œufs, 2 gousses d’ail

✅ 100 g de farine de blé T55, menthe fraîche, un peu d’aneth

✅ 15 cl d’huile d’olive douce, 1 citron, 150 g de yaourt grec

« Râpe tes courgettes et presse-les bien » : le déclic

Ses beignets tenaient mieux que les nôtres, sans farine en excès ni gras superflu. D’ailleurs, le secret commence dès le marché : courgettes bien fermes, râpées à la grosse râpe ; feta plutôt ferme, menthe fraîche, un peu d’aneth. Les œufs assurent la liaison, la farine vient seulement resserrer la pâte, pas la plomber.

« Râpe tes courgettes et presse-les bien » : la méthode

On sale légèrement les courgettes râpées et on les laisse dégorger une dizaine de minutes. Puis vient le geste grec : on enferme le tout dans un torchon propre et on presse fort, jusqu’à sentir la masse se compacter. Quand on serre une poignée, aucune goutte ne doit tomber ; la pulpe devient presque sèche, prête pour la feta, l’ail, les herbes de ces galettes de courgettes à la grecque.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper, saler, laisser dégorger les courgettes, puis bien les presser. Technique : Mélanger pulpe sèche, feta, œufs, ail, herbes, farine ou chapelure ; reposer. Cuisson : Chauffer un fond d’huile d’olive pour friture à 170–180 °C. Finition : Déposer des cuillerées, aplatir, dorer 3 à 4 minutes par face, égoutter et servir avec citron et yaourt grec.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert En salant puis en pressant à fond, on retire l’eau libre des courgettes. La pâte reste dense sans être lourde ; elle dore vite en surface, grâce à la réaction de Maillard, sans boire toute l’huile. ✨ Le twist gourmand : On peut ajouter du zeste de citron, un peu d’aneth et une pincée de piment séché directement dans la pâte. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne surtout pas verser des courgettes à peine essorées dans la pâte ; on compense en farine, les beignets deviennent lourds et spongieux.

« Râpe tes courgettes et presse-les bien » : servir comme en Grèce

On les déguste brûlants, juste égouttés, avec quartiers de citron et yaourt grec bien froid, relevé d’ail et de menthe. Sur un grand plat, on empile les beignets, on parsème d’herbes et on ajoute tomates, olives, pain pita : dîner végétarien complet.