Ce tiramisu ananas-coco sans café déboussole mes invités : ils ne le reconnaissent pas mais finissent le plat
Ce tiramisu ananas coco façon dessert de vacances bouscule le café traditionnel sur votre table d’été. Ultra frais, préparé à l’avance, il cache une astuce pour rester généreux sans virer à la soupe.
La cuillère s’enfonce dans une crème pâle, moelleuse, puis accroche un éclat d’ananas. Au nez, coco, vanille, touche de rhum ; autour de la table, quelqu’un s’étonne : « C’est un tiramisu, ça ? »
En bouche, même jeu de couches qu’un tiramisu classique, mais le café a disparu. À la place, un bain de jus d’ananas, une crème arrondie de coco et un parfum de vacances qui donne envie de racler le plat.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 400 g de mascarpone, 20 cl de crème liquide entière bien froide
- ✅ 15 cl de crème de coco, 70 g de sucre glace, 1 sachet de sucre vanillé
- ✅ 24 biscuits à la cuillère, 1 grande boîte d’ananas en tranches au jus (≈ 560 g)
- ✅ 20 cl de jus d’ananas, 6 cl de rhum ambré, 60 g de noix de coco râpée
« C’est un tiramisu, ça ? » : le dessert ananas-coco qui surprend à la première cuillère
Ce tiramisu ananas coco se prépare en grand plat généreux pour 6 à 8 personnes. On marie le mascarpone, la crème de coco et une chantilly ferme, pendant que des biscuits à la cuillère s’imbibent vite d’un mélange jus d’ananas–rhum ambré.
La méthode pour un tiramisu ananas coco ultra frais qui se tient
La clé tient en trois réflexes : ananas bien égoutté, biscuits juste trempés, crème montée à part pour rester aérienne. Ensuite, le froid soude les couches comme dans un tiramisu classique, mais avec un parfum nettement plus solaire.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Égoutter bien l’ananas, le sécher, réserver des tranches pour le décor, couper le reste en dés, puis mélanger 20 cl de jus avec le rhum.
- Technique : Fouetter mascarpone, crème de coco, sucre glace et sucre vanillé ; monter la crème liquide en chantilly ferme, puis l’incorporer délicatement.
- Cuisson : Tremper très rapidement chaque biscuit dans le sirop ananas–rhum, recto verso, puis aligner une première couche serrée au fond du plat.
- Finition : Recouvrir de crème, parsemer de dés d’ananas, répéter biscuits–crème–fruit une seconde fois, lisser la surface puis filmer avant repos.
Servir, conserver et adapter ce tiramisu ananas coco
On laisse ce tiramisu exotique au frais au minimum 2 heures, mais une nuit change tout : biscuits fondants, crème parfumée, saveurs fondues. Servi très froid, au plat ou en verrines, il se garde 24 à 36 heures au réfrigérateur, bien filmé. Sans alcool, on remplace le rhum par plus de jus d’ananas ou un trait de sirop de coco, avec éventuellement un zeste de citron vert pour le peps.
En bref
- 🕒 Ce tiramisu ananas coco sans cuisson se prépare en 25 minutes, repose au frais au moins 2 heures et régale 6 à 8 convives.
- 🍍 Des couches de biscuits à la cuillère, crème mascarpone-coco et ananas juteux composent un dessert ananas coco surprenant, entre tiramisu et parfum de pina colada.
- 🌴 Quelques gestes précis sur l’ananas, la crème et les biscuits rendent ce tiramisu exotique impossible à laisser au fond du plat.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité