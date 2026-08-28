Ce tiramisu ananas-coco sans café déboussole mes invités : ils ne le reconnaissent pas mais finissent le plat

Ce tiramisu ananas coco façon dessert de vacances bouscule le café traditionnel sur votre table d’été. Ultra frais, préparé à l’avance, il cache une astuce pour rester généreux sans virer à la soupe.

La cuillère s’enfonce dans une crème pâle, moelleuse, puis accroche un éclat d’ananas. Au nez, coco, vanille, touche de rhum ; autour de la table, quelqu’un s’étonne : « C’est un tiramisu, ça ? »

En bouche, même jeu de couches qu’un tiramisu classique, mais le café a disparu. À la place, un bain de jus d’ananas, une crème arrondie de coco et un parfum de vacances qui donne envie de racler le plat.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de mascarpone, 20 cl de crème liquide entière bien froide

✅ 15 cl de crème de coco, 70 g de sucre glace, 1 sachet de sucre vanillé

✅ 24 biscuits à la cuillère, 1 grande boîte d’ananas en tranches au jus (≈ 560 g)

✅ 20 cl de jus d’ananas, 6 cl de rhum ambré, 60 g de noix de coco râpée

« C’est un tiramisu, ça ? » : le dessert ananas-coco qui surprend à la première cuillère

Ce tiramisu ananas coco se prépare en grand plat généreux pour 6 à 8 personnes. On marie le mascarpone, la crème de coco et une chantilly ferme, pendant que des biscuits à la cuillère s’imbibent vite d’un mélange jus d’ananas–rhum ambré.

La méthode pour un tiramisu ananas coco ultra frais qui se tient

La clé tient en trois réflexes : ananas bien égoutté, biscuits juste trempés, crème montée à part pour rester aérienne. Ensuite, le froid soude les couches comme dans un tiramisu classique, mais avec un parfum nettement plus solaire.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Égoutter bien l’ananas, le sécher, réserver des tranches pour le décor, couper le reste en dés, puis mélanger 20 cl de jus avec le rhum. Technique : Fouetter mascarpone, crème de coco, sucre glace et sucre vanillé ; monter la crème liquide en chantilly ferme, puis l’incorporer délicatement. Cuisson : Tremper très rapidement chaque biscuit dans le sirop ananas–rhum, recto verso, puis aligner une première couche serrée au fond du plat. Finition : Recouvrir de crème, parsemer de dés d’ananas, répéter biscuits–crème–fruit une seconde fois, lisser la surface puis filmer avant repos.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & difficulté 25 min, facile 🔍 Le secret de l’expert Le gras du mascarpone et de la crème de coco enrobe le jus d’ananas ; la chantilly montée à part apporte de l’air et de la tenue, tandis qu’un imbibage rapide des biscuits évite l’effet soupe. ✨ Le twist gourmand : Caraméliser quelques dés d’ananas avec une cuillère de sucre roux et une pointe de rhum, puis torréfier la noix de coco râpée avant de la saupoudrer au moment de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Tremper trop longtemps les biscuits ou utiliser un ananas à peine égoutté. Le jus noie vite les couches et le dessert perd sa texture de tiramisu.

Servir, conserver et adapter ce tiramisu ananas coco

On laisse ce tiramisu exotique au frais au minimum 2 heures, mais une nuit change tout : biscuits fondants, crème parfumée, saveurs fondues. Servi très froid, au plat ou en verrines, il se garde 24 à 36 heures au réfrigérateur, bien filmé. Sans alcool, on remplace le rhum par plus de jus d’ananas ou un trait de sirop de coco, avec éventuellement un zeste de citron vert pour le peps.