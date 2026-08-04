Ce tiramisu d'été ultra frais a détrôné le café : on a tous raclé nos verrines jusqu'à la dernière cuillère

En plein été, une cuisinière mise sur un tiramisu à l’abricot en verrines, aux abricots rôtis miel-vanille et crème mascarpone aérienne. Quel est le détail qui fait que tout le monde racle son verre jusqu’au bout ?

Sorties du réfrigérateur, les verrines perlent encore de fraîcheur. À la première cuillère, on sent la crème onctueuse, la douceur des biscuits et surtout ce parfum d’abricot rôti, presque confit, qui rappelle les tartes d’été encore tièdes sur la table familiale.

À côté, le tiramisu au café paraît soudain un peu lourd. Ici, rien ne domine : l’abricot acidulé réveille la crème, les couches restent nettes, le dessert file tout seul jusqu’à la dernière trace au fond du verre. On parle d’un tiramisu… sans retour possible.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Abricots rôtis : 10 à 12 abricots, 40 g de sucre, miel, vanille

✅ Crème mascarpone : 250 g de mascarpone, 3 œufs, 60 g de sucre, sel

✅ Montage : 18 à 24 biscuits à la cuillère, 200 ml de jus d’abricot

✅ Finition : jus de citron, amandes effilées, zeste de citron, fleur d’oranger (facultatif)

“On a tous raclé nos verrines” : pourquoi ce tiramisu à l’abricot détrône le café

On garde la structure du dessert italien que tout le monde aime : biscuits moelleux, crème mascarpone, couches bien nettes. Mais on remplace le café par un bain au jus d’abricot et des abricots rôtis au miel et à la vanille. Résultat ; un tiramisu plus frais, lumineux, qui passe crème même en pleine canicule.

Étape 2 : La crème mascarpone aérienne qui ne coule pas

On rôtit les abricots, coupés en deux, à 180 °C avec sucre, miel et vanille ; en 15 à 20 minutes ils deviennent fondants, légèrement caramélisés. Pendant qu’ils refroidissent, on prépare la crème.

Jaunes et sucre sont fouettés, puis on incorpore le mascarpone. Les blancs montés, ajoutés délicatement, apportent l’air ; au froid, le mascarpone fige. Il ne reste qu’à alterner biscuits rapidement imbibés, crème et abricots rôtis.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rôtir les abricots à 180 °C avec sucre, miel et vanille jusqu’à ce qu’ils soient fondants, puis laisser refroidir. Technique : Fouetter jaunes d’œufs et sucre, incorporer le mascarpone, puis ajouter délicatement les blancs montés en neige avec une pincée de sel. Cuisson : Mélanger jus d’abricot, jus de citron et un peu de jus de cuisson, y tremper rapidement les biscuits à la cuillère. Finition : Monter les verrines en alternant biscuits imbibés, crème mascarpone et abricots rôtis, puis réserver au frais au moins 4 heures.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30 min + repos 🔍 Le secret de l’expert Les abricots rôtis perdent de l’eau, concentrent leurs sucres et leur parfum ; la crème mascarpone, montée avec des blancs, se raffermit au froid sans devenir compacte. ✨ Le twist gourmand : Parfumer le jus d’imbibage avec une pointe de fleur d’oranger ou d’amaretto. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter abricots encore tièdes et biscuits noyés ; chaleur et excès de liquide font tomber la crème.

Finitions de chef : ce qui fait dire “on en refait quand ?”

Servies bien froides, décorées d’amandes torréfiées et d’abricots rôtis, ces verrines se gardent 24 heures au réfrigérateur sans perdre leur tenue.