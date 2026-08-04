Ce tiramisu d'été ultra frais a détrôné le café : on a tous raclé nos verrines jusqu'à la dernière cuillère
En plein été, une cuisinière mise sur un tiramisu à l’abricot en verrines, aux abricots rôtis miel-vanille et crème mascarpone aérienne. Quel est le détail qui fait que tout le monde racle son verre jusqu’au bout ?
Sorties du réfrigérateur, les verrines perlent encore de fraîcheur. À la première cuillère, on sent la crème onctueuse, la douceur des biscuits et surtout ce parfum d’abricot rôti, presque confit, qui rappelle les tartes d’été encore tièdes sur la table familiale.
À côté, le tiramisu au café paraît soudain un peu lourd. Ici, rien ne domine : l’abricot acidulé réveille la crème, les couches restent nettes, le dessert file tout seul jusqu’à la dernière trace au fond du verre. On parle d’un tiramisu… sans retour possible.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Abricots rôtis : 10 à 12 abricots, 40 g de sucre, miel, vanille
- ✅ Crème mascarpone : 250 g de mascarpone, 3 œufs, 60 g de sucre, sel
- ✅ Montage : 18 à 24 biscuits à la cuillère, 200 ml de jus d’abricot
- ✅ Finition : jus de citron, amandes effilées, zeste de citron, fleur d’oranger (facultatif)
“On a tous raclé nos verrines” : pourquoi ce tiramisu à l’abricot détrône le café
On garde la structure du dessert italien que tout le monde aime : biscuits moelleux, crème mascarpone, couches bien nettes. Mais on remplace le café par un bain au jus d’abricot et des abricots rôtis au miel et à la vanille. Résultat ; un tiramisu plus frais, lumineux, qui passe crème même en pleine canicule.
Étape 2 : La crème mascarpone aérienne qui ne coule pas
On rôtit les abricots, coupés en deux, à 180 °C avec sucre, miel et vanille ; en 15 à 20 minutes ils deviennent fondants, légèrement caramélisés. Pendant qu’ils refroidissent, on prépare la crème.
Jaunes et sucre sont fouettés, puis on incorpore le mascarpone. Les blancs montés, ajoutés délicatement, apportent l’air ; au froid, le mascarpone fige. Il ne reste qu’à alterner biscuits rapidement imbibés, crème et abricots rôtis.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rôtir les abricots à 180 °C avec sucre, miel et vanille jusqu’à ce qu’ils soient fondants, puis laisser refroidir.
- Technique : Fouetter jaunes d’œufs et sucre, incorporer le mascarpone, puis ajouter délicatement les blancs montés en neige avec une pincée de sel.
- Cuisson : Mélanger jus d’abricot, jus de citron et un peu de jus de cuisson, y tremper rapidement les biscuits à la cuillère.
- Finition : Monter les verrines en alternant biscuits imbibés, crème mascarpone et abricots rôtis, puis réserver au frais au moins 4 heures.
Finitions de chef : ce qui fait dire “on en refait quand ?”
Servies bien froides, décorées d’amandes torréfiées et d’abricots rôtis, ces verrines se gardent 24 heures au réfrigérateur sans perdre leur tenue.
Sources
En bref
- 🍑 En plein été, une cuisinière remplace son tiramisu au café par un tiramisu à l’abricot servi en verrines fraîches pour ses invités.
- 🧁 Abricots rôtis miel-vanille, crème mascarpone légère et biscuits à la cuillère juste imbibés composent des couches précises au service d’un dessert estival ultra gourmand.
- ❄️ Préparé la veille et servi très frais, ce tiramisu à l’abricot cache un petit geste clé qui change complètement la texture et les saveurs.
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