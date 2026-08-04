Tequila PATRÓN : ce chef étoilé révèle le secret pour ne plus jamais servir l’apéro mexicain comme avant

À Barcelone, le chef étoilé Paco Méndez s’allie à PATRÓN Tequila pour bousculer les accords tequila cuisine mexicaine. Ceviche, tostadas et Paloma chaud-froid y prennent une dimension surprenante que l’on peut recréer chez soi.

Dans le verre, un parfum d’agave bleu, de poivre blanc et d’agrumes mûrs ; dans l’assiette, la fraîcheur tranchante d’un ceviche et le croustillant doré d’une tostada. Quand la tequila n’est plus un shot avalé trop vite, mais un véritable compagnon de table, tout le paysage de l’apéritif change.

Aux côtés de PATRÓN Tequila, le chef étoilé Paco Méndez, aux commandes de COME à Barcelone, a mis au point un trio explosif : ceviche de daurade aux agrumes, tostada avocat-crevette et cocktail PATRÓN Hot/Cold Paloma, jeu déstabilisant de chaud et de froid. Comment reproduire ce mariage inédit entre tequila et gastronomie mexicaine sans fausse note chez soi ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 40 cl de tequila PATRÓN Silver 100 % agave bleu

✅ 400 g de daurade ultra fraîche, citrons verts et pamplemousses roses

✅ 8 mini-tortillas de maïs, 2 avocats mûrs, 8 crevettes crues

✅ Jus de pamplemousse, citron vert, sirop d’agave et glaçons pour la Hot/Cold Paloma

Pourquoi la tequila PATRÓN a gagné sa place à table

Pendant longtemps, on a réduit la tequila à un rituel expéditif, sel et citron vert en fin de soirée. Avec une tequila PATRÓN 100 % agave bleu, travaillée comme un spiritueux d’artisan, on entre dans un registre aromatique bien plus nuancé.

Notes végétales, poivrées, fruitées, parfois minérales, peuvent alors dialoguer avec une vraie cuisine de chef. À condition de choisir la mention « 100 % agave », de la servir autour de 14 °C dans un verre allongé et de la goûter par petites gorgées.

Le secret du chef étoilé Paco Méndez : fraîcheur, acidité, vivacité

Pour bâtir de vrais accords tequila cuisine mexicaine, Paco Méndez s’appuie sur une règle simple : ce spiritueux réclame de la netteté. On lui répond par l’acidité franche d’un ceviche de daurade, mariné à la minute au citron vert avec des dés de pamplemousse rose.

En contrepoint, la tostada croustillante garnie de mousseline d’avocat bien salée et d’une crevette snackée apporte du gras, du croquant et du moelleux. Ce trio texture–acidité–chaleur dompte la puissance de la tequila PATRÓN et prolonge ses arômes épicés.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper la daurade en dés, presser les agrumes, lancer la marinade minute, écraser l’avocat avec citron, sel et huile. Technique : Passer les tortillas au four à 200 °C pour les croustiller, tempérer la tequila PATRÓN à 14 °C et préparer les verres. Cuisson : Snacker les crevettes à la poêle très chaude, une à deux minutes par face, sans les dessécher. Finition : Dresser le ceviche, garnir les tostadas d’avocat et de crevettes, monter la base Paloma sur glace, coiffer de mousse tiède et servir sans paille.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert L’équilibre vient du dialogue entre acidité des agrumes, gras de l’avocat et service précis de la tequila légèrement fraîche. ✨ Le twist gourmand : Givrer le verre avec fleur de sel et piment fumé relie cocktail et tostadas. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Tequila bas de gamme glacée, Paloma trop sucrée ou ceviche trop cuit cassent aussitôt l’équilibre.

Un apéritif mexicain étoilé à la maison

On sert d’abord un petit verre de tequila nature, puis ceviche, tostadas et Paloma en rythme, comme un mini-menu de chef.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.