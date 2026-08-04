Arrêtez de jeter cette partie de la courgette : elle devient l’entrée d’été la plus simple et bluffante

Au moment de couper vos premières courgettes d’été, vous jetez encore leurs fleurs sans y penser. En quelques gestes, ces fleurs de courgette farcies se transforment pourtant en entrée croustillante qui a tout d’un plat de chef.

Sur la table encore tiède du soir, une odeur d’herbes fraîches et de citron flotte pendant que l’huile crépite doucement. Des corolles dorées arrivent sur le plat : fine coque croustillante dehors, cœur ultra moelleux dedans. On croit à un tour de chef, pourtant tout part d’un geste que tout le monde fait au potager : la récolte des courgettes.

À ce moment précis, presque tout le monde a déjà commis la même erreur : jeter les fleurs. Or ces fleurs de courgette, à peine farcies à la ricotta citronnée, deviennent l’entrée d’été croustillante qui fait parler tout le monde. Reste à apprendre à les manipuler sans stress, en quelques gestes clairs.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 12 fleurs de courgette bien fraîches, entières, non flétries

✅ 250 g de ricotta, 40 g de parmesan, herbes fraîches, citron, 1 œuf

✅ Pâte : 60 g de farine, 90 ml d’eau glacée, sel

✅ Huile d’olive, huile de friture, sel fin, poivre noir

Pourquoi il ne faut plus jeter les fleurs de courgette

Au jardin comme au marché, les fleurs finissent souvent au compost, faute d’inspiration. Pourtant, elles sont tendres et légèrement sucrées, parfaites pour accueillir une farce au fromage frais comme la ricotta. En fleurs de courgette beignets très légers, ces fleurs de courgette farcies offrent une bouchée spectaculaire pour un coût minime, avec ce contraste qu’on adore : robe dorée, cœur crémeux au citron et aux herbes.

Pas à pas : des fleurs au potager à l’assiette en 30 minutes

La clé, c’est la douceur. On ouvre chaque fleur du bout des doigts, on retire le pistil, puis on les sèche sans les détremper. La farce se prépare à froid dans un seul bol. Une petite poche improvisée permet ensuite de les remplir proprement avant de les plonger, une à une, dans une pâte fluide et glacée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Nettoyer les fleurs, retirer le pistil, sécher délicatement au papier. Technique : Mélanger ricotta, parmesan, citron, ail, herbes, œuf, assaisonner. Cuisson : Préparer une pâte très fluide, enrober les fleurs et frire. Finition : Égoutter sur papier, saler, servir aussitôt avec herbes et citron.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Pâte très froide et huile bien chaude créent un choc thermique : la croûte se forme aussitôt et empêche les fleurs de se gorger d’huile. ✨ Le twist gourmand : Un peu de mozzarella hachée et de piment doux dans la farce, servie sur un coulis de poivron rôti : effet restaurant garanti. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas laisser tremper les fleurs, ni les bourrer de farce, ni frire dans une huile tiède ; sinon les beignets deviennent mous et gras.

Variantes et service : jouer entre gourmand et plus léger

Version plus gourmande : un peu de mozzarella dans la farce, qui file à la découpe. Plus léger : fleurs de courgette farcies simplement huilées, 10 à 12 minutes au four à 180 °C. On les sert avec quelques tomates bien mûres ou un trait de coulis de poivron.

Sources Mon Jardin Ma Maison

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