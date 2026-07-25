Courgettes au potager : ces 4 gestes simples que presque tous les jardiniers négligent et qui doublent la récolte

Entre canicule, restrictions d'eau et fruits qui pourrissent, la récolte des courgettes tourne souvent au casse-tête au potager. Et si quatre gestes discrets suffisaient à relancer vos plants tout l'été ?

Au début de l’été, beaucoup de jardiniers regardent leurs pieds de courgettes avec un mélange de fierté et de déception : feuillage luxuriant, quelques fruits énormes… et puis plus rien. Entre canicule, arrosages compliqués et fruits qui avortent, la scène est classique au potager.

La bonne nouvelle, c’est que la courgette est généreuse quand on lui parle le bon langage. Sol, eau, fleurs, cueillette : en ajustant seulement quatre gestes très simples, la récolte des courgettes a souvent changé du tout au tout d’une année sur l’autre. D’ailleurs, ces petites corrections prennent moins d’une heure à mettre en place.

Geste n°1 : un sol riche pour des courgettes infatigables

La courgette, Cucurbita pepo, est une vraie gourmande. Avant de planter, la terre a été désherbée, ameublie à la fourche-bêche sans être retournée brutalement, puis nourrie avec une bonne épaisseur de compost mûr. En plein soleil, avec au moins 1 m entre deux plants pour que l’air circule, les racines plongent en profondeur et la plante démarre en trombe.

Former une petite cuvette autour de chaque pied a permis à l’eau de rester près des racines. Un paillage généreux (foin, herbe sèche, feuilles mortes) a ensuite gardé le sol frais, limité les arrosages et évité les éclaboussures sur les feuilles, qui favorisent l’oïdium, ce feutrage blanc si courant sur les cucurbitacées.

Geste n°2 : de l’eau en profondeur… ou la jarre qui arrose à votre place

Nous avons tous déjà arrosé nos courgettes en catastrophe, un peu tous les soirs, juste en surface. Résultat : les racines restent en haut, le sol sèche vite et la plante stresse. Un arrosage lent, au pied, le matin ou le soir, a, au contraire, bien humidifié la terre en profondeur sans mouiller le feuillage. Dès que les feuilles se sont affaissées dans la journée et que la terre était sèche sur plusieurs centimètres, il a fallu agir.

Pour ne plus être esclave de l’arrosoir, certains ont installé une jarre enterrée en terre cuite microporeuse (oya) de 6 à 10 litres, à 20-30 cm du pied, col dépassant de 5 à 10 cm. Remplie d’eau de pluie, couvercle posé, elle a diffusé l’humidité tout autour sur une quarantaine de centimètres, pendant 3 à 7 jours selon la chaleur. Avec un bon paillage par-dessus, même les canicules ont été beaucoup plus faciles à vivre pour les courgettes.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Autonomie d’arrosage 3 à 7 jours 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La jarre enterrée relâche l’eau directement au niveau des racines, sans ruissellement ni évaporation. Combinée à un sol riche et à une récolte fréquente, elle limite le stress hydrique et maintient la plante en plein élan de floraison. 💡 Le petit plus : enterrer une jarre entre deux courgettes permet de nourrir les deux pieds à la fois, sans un arrosage manuel tous les soirs. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : remplir la jarre avec de l’eau très calcaire ou sucrée, qui encrasse les parois et bloque peu à peu la diffusion.

Gestes n°3 et 4 : polliniser et récolter souvent pour doper la production

Quand de petites courgettes jaunissent puis pourrissent, le souci vient souvent de la pollinisation manuelle… qui n’a pas eu lieu. La fleur femelle porte déjà une mini-courgette à sa base, la fleur mâle est sur une tige fine. Le matin, il a suffi de retirer les pétales d’une fleur mâle et de frotter son cœur sur le pistil de plusieurs fleurs femelles. Petit bonus : quelques fleurs mellifères proches (capucines, bourraches) ont attiré abeilles et bourdons, précieux renforts du geste humain.

Dernier levier, la fréquence de cueillette a tout changé. Récoltées à 15-20 cm pour les variétés longues, 8-12 cm de diamètre pour les rondes, les courgettes sont restées tendres et ont laissé de la place à de nouvelles fleurs. En laissant une seule courgette géante sur le pied, la plante s’est mise à ralentir ; en coupant tous les un à deux jours avec un couteau propre en laissant un petit bout de pédoncule, elle a continué à produire sans s’essouffler tout l’été.