Ne payez plus la quiche du traiteur : cette tarte renversée courgettes–feta à 3 ingrédients fait un malheur

Exit la quiche du traiteur trop chère : cette tarte renversée courgettes–feta, montée à l’envers, promet une pâte feuilletée croustillante. Comment ces trois ingrédients suffisent à bluffer tout un dîner d’été ?

Odeur de pâte feuilletée pur beurre, courgettes qui dorent, pointe de moutarde qui chatouille le nez : on est loin de la barquette de quiche du traiteur, souvent lourde, parfois tiède, presque toujours chère pour ce que c’est. Sur la table, cette tarte renversée ressemble à une petite tatin salée, avec une rosace brillante qui accroche la lumière.

Le plus réjouissant, c’est qu’on obtient ce résultat avec trois ingrédients du quotidien, sans appareil œufs-crème. Une tarte renversée courgettes feta, fondante dessous, croustillante dessus, qui fait autant d’effet qu’une belle quiche de vitrine. Tout se joue dans la façon de disposer les courgettes et de cuire la pâte.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 courgettes moyennes (400–450 g)

✅ 1 rouleau de pâte feuilletée pur beurre (≈ 230 g)

✅ 120 g de feta

✅ 2 c. à soupe de moutarde de Dijon, huile d’olive, sel, poivre, herbes fraîches

Pourquoi cette tarte renversée fait oublier la quiche du traiteur

Dans cette tarte renversée courgettes feta, tout est monté à l’envers. Les lamelles de courgette tapissent le fond, la pâte feuilletée est au-dessus ; pas de jus qui stagne, pas de pâte détrempée. La rosace formée à la mandoline caramélise, la moutarde de Dijon réveille le tout et la feta transforme l’ensemble en vraie tatin de courgettes à la feta, meilleure qu’une quiche du traiteur.

Pas-à-pas : réussir la tarte renversée courgettes–feta

Pour réussir cette tarte salée rapide aux courgettes, avec pâte feuilletée et feta, on tranche les courgettes finement, on les serre en spirale dans un moule huilé, on assaisonne, puis on étale une couche de moutarde. Il suffit ensuite de poser la pâte, de la piquer et de cuire à 200 °C environ 30 minutes ; la feta et les herbes arrivent après, sur la tarte tiède.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les courgettes lavées en lamelles fines à la mandoline, huiler le moule, puis les disposer en rosace serrée du bord vers le centre. Technique : Saler légèrement, poivrer, arroser d’un filet d’huile d’olive, puis étaler une couche fine et régulière de moutarde sur toute la surface. Cuisson : Recouvrir avec la pâte feuilletée, rentrer les bords contre les parois, piquer généreusement, et cuire 25 à 35 minutes à 200 °C jusqu’à pâte bien dorée. Finition : Laisser reposer 5 minutes, retourner la tarte sur un plat, la poser quelques minutes à l’envers sur une grille pour évacuer la vapeur, puis remettre à l’endroit et ajouter la feta.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert Le montage à l’envers change tout : les courgettes rendent leur eau sous la pâte, saisie d’emblée par la chaleur. La moutarde fait écran à l’humidité et, en refroidissant, la tarte garde une base croustillante. ✨ Le twist gourmand : Mélanger la feta avec un peu d’huile d’olive, de zeste de citron et de basilic, puis ajouter un filet de miel et une pincée de zaatar ou de piment d’Espelette. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couper les courgettes trop épaisses ou cuire en dessous de 190 °C : elles rendraient trop d’eau, la pâte ne lèverait pas et, réchauffée au micro-ondes, la tarte deviendrait molle.

Servir, conserver et réchauffer sans ramollir la pâte

On sert cette tarte tiède, avec une salade ou des tomates, jambon de Bayonne ou saumon fumé ajoutés à cru. Les restes se gardent au frais et se réchauffent uniquement au four, jamais au micro-ondes.