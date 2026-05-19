Ce best-seller du traiteur facturé 12 € la barquette se prépare chez vous en 15 min pour trois fois moins cher

Chez le traiteur, ces mini poivrons farcis au fromage frais flirtent avec les 12 € la barquette. À la maison, quinze minutes suffisent pour un plateau apéritif ultra chic à prix mini.

À l’arrivée des beaux jours, l’apéro prend des airs de terrasse : verres qui perlent, table qui se couvre de couleurs, petites bouchées qu’on picore sans y penser. Dans la vitrine du traiteur, les mini poivrons lustrés s’alignent comme des bijoux, garniture blanche bombée, promesse de fraîcheur.

Sauf qu’à 12 € la barquette, l’addition grimpe vite. Pourtant, derrière ce plateau chic, on trouve des mini poivrons farcis au fromage frais, du citron, des herbes et aucune cuisson. Et si on préparait les mêmes bouchées à la maison, en un quart d’heure, pour trois fois moins cher ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de mini poivrons (12 à 16 pièces) + 1 pincée de sel fin

✅ 200 g de fromage frais nature + 2 c. à soupe de crème épaisse

✅ 1 citron jaune (zeste + 1 c. à soupe de jus) + ciboulette

✅ Persil plat + sel, poivre noir, zeste ou graines pour la finition

Pourquoi payer 12 € la barquette quand ça coûte trois fois moins à la maison ?

Chez le traiteur, on paie le plateau, la vitrine et le temps passé. Résultat : une douzaine de bouchées à 12 €, presque 1 € la pièce pour légumes crus et une garniture crémeuse.

À la maison, la même quantité de mini poivrons, de fromage frais et d’herbes fraîches revient à 4 ou 5 € selon les marques. On obtient un grand plateau de bouchées apéritives mini poivrons à moins de 0,40 € l’unité, plus généreux et mieux assaisonné.

La méthode express : 4 étapes pour un plateau d’apéro prêt en 15 minutes

Cette recette apéro rapide sans cuisson suit un enchaînement très simple. On prépare les mini poivrons bien secs et la garniture au fromage frais citronnée, puis on remplit chaque demi-poivron avant de laisser le froid raffermir la crème.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, sécher les mini poivrons, les couper en deux, ôter graines et membranes, disposer côté creux vers le haut. Technique : Dans un bol, mélanger fromage frais et crème jusqu’à texture lisse, ajouter zeste, jus, ciboulette, persil, sel, poivre. Cuisson : Aucune ; mettre la garniture en poche à douille, ou utiliser une petite cuillère pour doser proprement. Finition : Garnir chaque demi-poivron d’un dôme généreux, puis placer le plateau 20 minutes au réfrigérateur.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 0,40 € la bouchée 🔍 Le secret de l’expert Le mélange fromage frais et crème donne une base onctueuse mais assez dense pour tenir en jolis dômes. Le zeste apporte l’arôme du citron sans eau en plus, le peu de jus suffit. Des poivrons parfaitement secs empêchent l’humidité de ramollir le croquant. ✨ Le twist gourmand : Avant de servir, ajouter un voile de zeste de citron, quelques graines de sésame grillées ou un peu de chèvre émietté pour un contraste croquant-crémeux encore plus marqué. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais garnir des poivrons encore mouillés : l’eau dilue la crème, fait glisser la garniture et ruine le croquant.

Variantes, dressage et conservation

Aneth ou chèvre pour varier, plateau serré et froid, conservation 24 h au réfrigérateur.