Ne jetez plus cette partie des cerises : le secret de nos grands-mères contre la rétention d’eau et les jambes lourdes

Je gardais les queues de cerises pour la poubelle, elle les mettait soigneusement de côté sur un torchon. Derrière ce geste discret, ma grand-mère préparait une tisane maison qui promettait bien plus qu’un simple goût de fruit.

On les jette souvent avec les noyaux, sans même y penser. Pourtant, dans le saladier de cerises, ces fines tiges vertes concentrent l’odeur un peu boisée du fruit, séchent sur la nappe, puis disparaissent dans la poubelle. Nos grands-mères, elles, les mettaient de côté avec un sérieux presque cérémonial.

Ce geste n’avait rien d’un caprice. Ces queues de cerises, longtemps classées parmi les “déchets”, sont entrées dans la pharmacopée française comme plante drainante traditionnelle. Bien utilisées, elles se transforment en tisane de queue de cerise, légère et diurétique, qui aide quand on se sent gonflé ou que les jambes tirent. Reste à apprendre à les préparer exactement comme elles.

Les ingrédients indispensables ✅ 15 g de queues de cerises séchées (environ 3 c. à soupe bombées)

✅ 1 L d’eau

✅ 2 à 3 rondelles de citron bio

✅ 1 c. à soupe de miel ou quelques feuilles de menthe fraîche

Ne jetez plus les queues de cerises : ce que savait déjà nos grands-mères

Une queue de cerise, c’est le pédoncule, cette petite tige qui relie le fruit à l’arbre. Crue, on ne la mange pas ; infusée, elle devient un ingrédient précieux. On y trouve des sels de potassium, des flavonoïdes et d’autres polyphénols antioxydants, mais aussi des tanins qui donnent une légère amertume.

En tisane, cette composition se traduit par un effet diurétique et drainant tout doux. La pharmacopée traditionnelle l’utilise pour soutenir le drainage rénal, limiter la rétention d’eau et atténuer la sensation de jambes lourdes. On parle bien d’une boisson d’appoint, à intégrer à une hygiène de vie globale, jamais d’un traitement médical à la place d’un avis de professionnel.

La recette de la tisane de queues de cerise de ma grand-mère

Le geste commence dès qu’on mange les fruits. On équeute les cerises, on rince rapidement les tiges, puis on les étale sur un linge, dans un endroit sec et aéré, à l’abri du soleil. En une à deux semaines, elles deviennent cassantes. On peut accélérer au four à 50–60 °C, porte entrouverte, en surveillant bien.

Pour l’infusion quotidienne, on compte environ 15 g par litre d’eau bouillante, infusion couverte dix à quinze minutes, puis filtrage soigné. On boit deux à trois tasses dans la journée, sur une période de quelques jours à trois semaines maximum. En version plus concentrée, une décoction avec 30 à 40 g par litre, macérée à froid douze heures puis bouillie dix minutes, se fait sur une cure courte et encadrée. En cas de grossesse, d’insuffisance rénale ou de traitement diurétique, on demande toujours conseil avant.

Les étapes de préparation Préparation : Après avoir dégusté les cerises, récupérer les queues, les rincer, les sécher au linge puis les étaler pour les faire sécher complètement. Technique : Une fois cassantes, conserver les queues dans un bocal hermétique, à l’abri de la lumière, jusqu’à un an. Cuisson : Verser 1 L d’eau bouillante sur 15 g de queues séchées, couvrir et laisser infuser dix à quinze minutes avant de filtrer. Finition : Sucrer au miel, parfumer de citron ou de menthe, puis servir chaud ou bien frais, en deux ou trois tasses dans la journée.

Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget 0,20 à 0,50 €/L 🔍 Le secret de l’expert Pour une décoction plus concentrée, on laisse d’abord les queues macérer douze heures dans l’eau froide, puis on fait bouillir dix minutes et on laisse reposer avant de filtrer ; cette double étape extrait mieux potassium, tanins et polyphénols sans agresser la digestion. ✨ Le twist gourmand : Préparer une carafe la veille avec l’infusion refroidie, des rondelles de citron, quelques cerises fraîches ou surgelées et de la menthe ; on obtient une boisson détox façon eau aromatisée, très peu sucrée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Faire bouillir une grosse quantité de queues sans macération ni temps de repos : la tisane devient très amère, trop concentrée et peut provoquer un effet diurétique trop marqué ; mieux vaut rester sur les doses recommandées et espacer les cures.

En faire une boisson plaisir : twists gourmands et idées zéro déchet

Servie bien fraîche, légèrement citronnée, la tisane de queues de cerise remplace avantageusement les sodas. On peut l’adoucir avec un peu de miel, l’arrondir avec de la verveine ou du tilleul, ou y glisser un éclat de gingembre en hiver pour un profil plus tonique.

En cuisine, rien ne se perd : les queues déjà infusées rejoignent le compost ou le paillage du jardin. Le reste de la fournée séchée attend sagement au bocal, prête à parfumer la prochaine carafe. Un réflexe simple, anti-gaspi, qui change vraiment la façon de regarder un saladier de cerises.