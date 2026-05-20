Ce duo légumes-fromage fait une quiche de printemps magique : ne faites plus cette erreur qui la détrempe

Peu de cuisiniers pensent à marier blettes et tomme d’Auvergne dans une quiche de printemps. Pourtant, avec deux gestes clés, cette association devient magique à table.

Dans le four, la pâte brisée dore, le beurre chante, et une odeur de fromage chaud se mêle au parfum vert des blettes. On imagine déjà la tranche tiède, cœur fondant, dessous bien croustillant, servie avec une salade croquante sur la table de printemps.

Peu de gens pensent à marier blettes et tomme d’Auvergne, pourtant ce duo fait des étincelles : douceur herbacée d’un côté, caractère rustique et laitier de l’autre. Ensemble, ils signent une quiche blettes tomme très printanière, pleine de goût mais jamais lourde ; à condition de la préparer sans détremper la pâte.

Les ingrédients indispensables Pâte brisée : 250 g farine, 125 g beurre, eau froide, sel

Blettes poêlées : 1 botte (600 g), 1 oignon, ail, huile d’olive, noix de beurre

Appareil : 3 œufs, 20 cl crème entière, 10 cl lait, muscade, sel, poivre

Fromage : 180 g tomme d’Auvergne (jusqu’à 220 g pour une version plus gourmande)

Pourquoi blettes et tomme font une quiche de printemps irrésistible

Les blettes nouvelles ont un côté tendre et juteux, avec des feuilles qui deviennent fondantes et des côtes légèrement croquantes quand on les poêle. Cette base végétale calme la puissance de la tomme d’Auvergne, qui apporte un cœur généreux, bien moelleux, et un relief salin. Résultat : une quiche de printemps aromatique, structurée, qu’on reprend volontiers en seconde part.

La méthode inratable pour une quiche blettes–tomme jamais détrempée

Pour réussir cette quiche aux blettes et à la tomme, tout se joue sur la gestion de l’eau et des températures. On fait tomber les blettes à la poêle jusqu’à évaporation de leur eau de végétation, on garde une pâte bien froide, puis on verse un appareil précis — 3 œufs pour 30 cl de liquide — avant une cuisson douce à 180°C.

Les étapes de préparation Préparation : Sabler la pâte, former une boule, filmer et laisser reposer 30 minutes au frais. Technique : Étaler, foncer le moule, piquer le fond puis remettre la pâte au froid avant de garnir. Cuisson : Poêler oignon et blettes jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’eau, assaisonner, laisser tiédir. Finition : Répartir blettes et tomme, verser l’appareil, cuire 35 minutes à 180°C puis laisser reposer 10 minutes.

Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 15 Le secret de l’expert En chassant l’eau de végétation des blettes, on protège la pâte et on obtient un appareil ferme mais crémeux, qui met vraiment la tomme en valeur. Le twist gourmand : Ajouter ciboulette et persil ciselés, plus un zeste de citron finement râpé dans l’appareil avant cuisson. LE GESTE INTERDIT : Verser l’appareil sur des blettes encore gorgées d’eau ; la pâte deviendrait molle et la quiche, aqueuse.

Servir, conserver et réinventer cette quiche blettes–tomme de printemps

Chaude, la quiche blettes tomme offre un cœur très fondant et réconfortant ; tiède, les arômes se posent et les parts se tiennent mieux. On l’aime avec une salade de jeunes pousses, radis et vinaigrette moutardée. Elle se garde deux jours au réfrigérateur ; pour retrouver une pâte croustillante, un passage à 160°C au four, 10 à 12 minutes, suffit. On peut aussi décliner la recette en mini-quiches pour un pique-nique.