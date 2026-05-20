J’ai servi ces mini pains dorés à l’apéro : depuis, plus personne ne touche aux chips, faites-les avant ce week-end
Fini les bols de chips boudés : à la prochaine soirée, un plateau de mini burgers apéro pourrait bien tout renverser. Quelle pâte et quelle organisation transforment ces bouchées en stars de l’apéro ?
Sur la table basse, il y avait les bols rassurants de chips, le saucisson déjà tranché… et cette grande plaque de petits pains encore tièdes. Odeur de beurre, mie dorée, léger brillant sur le dessus : d’un coup, l’apéro a changé de camp.
A la fin de la soirée, les chips étaient intactes et le saucisson à peine entamé ; le plateau de petits pains, lui, avait disparu. Normal : sous leur air de bouchées sages, ces mini burgers apéro cachent une pâte briochée moelleuse, des garnitures généreuses et un cheddar coulant.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 320 g de farine de blé + 7 g de levure boulangère sèche
- ✅ 1 œuf, 140 ml de lait tiède et 40 g de beurre mou
- ✅ 400 g de bœuf haché, 2 filets de poulet, 10 tranches de cheddar
- ✅ 120 g de mayonnaise, 80 g de yaourt grec, pickles et jalapeños
La pâte à mini buns qui fait l’unanimité à l’apéro
On prépare une pâte à buns enrichie, mais sans complication : farine, sucre, œuf, lait tiède, beurre et levure boulangère. Quelques minutes de pétrissage suffisent pour obtenir une boule lisse qui ne colle plus. On la laisse doubler de volume ; cette attente donne aux mini burgers apéro leur mie légère et moelleuse.
Des mini pains dorés, moelleux dedans, brillants dehors
Divisée en petites portions, la pâte se roule en boules bien serrées, alignées sur une plaque. Après une deuxième levée, on dore à l’œuf et au lait, on ajoute quelques graines et on enfourne 10 à 12 minutes à 180 °C. Les pains ressortent brillants, dorés, presque comme chez le boulanger.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger ingrédients secs, ajouter œuf et lait tiède, puis pétrir avant d’ajouter le beurre.
- Technique : Laisser lever 1 h, dégazer, façonner 20 petites boules bien serrées et les poser sur une plaque.
- Cuisson : Dorer à l’œuf, parsemer de graines, cuire 10 à 12 minutes à 180 °C jusqu’à belle coloration.
- Finition : Cuire bœuf et poulet à la poêle, faire fondre le cheddar, garnir les buns de sauce, pickles et viandes.
Organisation d’un apéro où les mini buns font tout le travail
On cuit les petits pains à l’avance, on les garde dans un torchon et on prépare la sauce au frais. Juste avant l’arrivée des invités, on saisit les viandes, on monte les mini burgers apéro, puis on les repasse 4 à 6 minutes à 180 °C. Sur un plateau, pics en bois et deux bols de sauce suffisent.
En bref
- 🍽️ Lors d’un apéro entre amis, un plateau de mini burgers apéro maison a éclipsé les bols de chips et le saucisson.
- 🔥 Une pâte à buns moelleuse, une double pousse et une cuisson rapide créent de petits pains dorés parfaits pour être garnis juste avant le service.
- 🤔 Organisation à l’avance, trio de garnitures et réchauffage minute transforment ces bouchées en valeur sûre, avec un détail clé qui évite les buns secs.
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