Ce dessert aux fraises sans four ni crème : la mousse de resto au bain-marie que vous ratez sans le savoir

Ni four, ni crème, ni beurre : ce dessert aux fraises façon mousse de resto se prépare juste avec une casserole et un fouet. Quelle est la technique au bain-marie qui lui donne cette texture nappante si légère ?

Une assiette de fraises gariguette bien mûres, un nuage tiède qui les enrobe et brille sous la cuillère. On sent le parfum des fruits rouges de saison, l’acidulé qui pique et ce fondant crémeux en bouche.

Et pourtant, ici, pas de four, pas de crème, pas de beurre ; juste une casserole, un bain-marie et un fouet. On obtient une mousse de resto, légère, à la texture nappante. Il suffit de maîtriser la technique qui change tout.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de fraises de saison, bien parfumées

✅ 4 jaunes d’œufs + 1 pincée de sel fin

✅ 70 g de sucre pour la mousse et les fruits

✅ 10 cl de vin blanc doux ou 6 cl de citron

Le dessert aux fraises sans crème qui a tout d’une mousse de resto

Ce dessert aux fraises sans crème repose sur deux éléments simples. D’un côté, des fraises gariguette, ciflorette ou mara des bois, juste coupées et mises en macération avec un peu de sucre pour libérer un jus sirupeux. De l’autre, une base de sabayon aux jaunes d’œufs, montée au fouet, qui apporte le côté mousse de chef sans aucune matière grasse ajoutée.

Tout se joue ensuite dans l’équilibre sucre / acidité et dans la température du bain-marie, pour une texture vraiment soyeuse.

Le principe : une mousse façon sabayon, sans matière grasse ajoutée

On travaille sur un bain-marie doux : l’eau doit simplement frémir, jamais bouillir. Dans un cul-de-poule posé au-dessus, on fouette jaunes, sucre, vin blanc doux ou jus de citron et sel. La chaleur fait coaguler doucement les protéines des œufs tout en emprisonnant l’air amené par le fouet ; la mousse triple presque de volume et devient brillante.

On sait qu’elle est prête au test du ruban ou vers 65–70 °C, quand elle retombe en filet épais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer, couper les fraises, sucrer légèrement, laisser macérer. Technique : Mettre la casserole d’eau à frémir, installer le cul-de-poule. Cuisson : Fouetter jaunes, sucre, liquide et sel sur le bain-marie jusqu’à mousse claire et volumineuse. Finition : Répartir les fraises et leur jus, napper aussitôt de mousse tiède, ajouter zeste, herbes, biscuits.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 15 min, sans four 🔍 Le secret de l’expert Le bain-marie chauffe doucement les jaunes et fixe l’air apporté par le fouet. Le sucre protège les œufs, limite la coagulation et donne cette mousse stable, brillante, qui nappe parfaitement les fraises. ✨ Le twist gourmand : Réduire le jus des fraises avec un trait de vin doux ou de citron pour un coulis rapide. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser bouillir le bain-marie ou cesser de fouetter ; les jaunes coagulent par plaques, la mousse graine et ne nappe plus les fruits.

Twists gourmands et service minute pour ce dessert aux fraises sans crème

On sert cette mousse tiède, fouettée minute, sur des fraises en macération et biscuits émiettés. Sans alcool, on remplace le vin blanc doux par du jus de citron, d’orange ou de pomme. La base s’adapte aux framboises.