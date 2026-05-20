Olivier : cette règle très simple que les pépiniéristes du Var suivent avant un seul coup de sécateur

Dans le Var, les pros du jardin rangent leurs sécateurs tant que le sol reste nu sous les oliviers. Ce n’est qu’à un signe très précis que tout s’accélère, et ce détail change la récolte comme la santé de l’arbre.

Au printemps, dans le Var, le jardin embaume et les oliviers se couvrent de nuages de fleurs crème. Sur les terrasses, les sécateurs démangent, avec l’envie pressante de sculpter l’arbre pour le “réveiller”. Les pépiniéristes du Var, eux, rangent encore leurs outils et scrutent un tout autre détail : le sol.

Car pour eux, la bonne période ne se lit pas sur un calendrier, mais au pied du tronc. Tant que certaines fleurs restent accrochées, la taille attendra. Le jour où le sol change de couleur, tout s’accélère.

Dans le Var, ils attendent que le sol parle : le détail que les pépiniéristes scrutent avant de toucher à l’olivier

Le secret est d’une simplicité désarmante : les pros ne taillent jamais avant la chute complète des fleurs. Quand l’olivier a terminé sa floraison, vers la mi-mai en climat varois, les grappes fanées se détachent et forment un fin tapis beige au pied de l’arbre. Ce “sol qui parle” signale que le cycle coûteux de floraison est achevé et que l’arbre a refait ses réserves.

Tailler avant ce stade, c’est couper des rameaux promis aux futures olives et stresser inutilement le végétal. Observer la terre plutôt que la date permet d’adapter cette règle partout : dans les régions plus fraîches, ce même tapis de fleurs sèches n’apparaîtra qu’un peu plus tard, mais le signal reste le même. C’est toute l’astuce derrière le mot-clé qu’affectionnent les pros : “pépiniéristes du Var taille olivier chute des fleurs”.

Jour J de la taille : les 4 coups de sécateur que les pros varois ne ratent jamais

Une fois les fleurs au sol, la taille commence par un ménage en règle. D’abord, on retire le bois mort et les branches abîmées par le vent ou le froid. Puis on supprime les gourmands, ces rejets vigoureux qui partent du pied du tronc et siphonnent l’énergie au détriment de la charpente principale. Cette étape de nettoyage suffit déjà à redonner du souffle à l’arbre.

Vient ensuite le cœur du travail : ouvrir la couronne pour créer un véritable puits de lumière. Les branches qui se croisent, frottent ou poussent vers l’intérieur sont ciblées en priorité. Objectif : laisser passer l’air et le soleil, limiter les maladies comme l’œil de paon et la fumagine, tout en respectant une règle stricte des pépiniéristes varois : ne jamais enlever plus d’un tiers du feuillage. Au-delà, l’arbre se trouve dénudé, fragilisé, et la récolte suivante en pâtit.

⭐ L’avis de l’expert Voyage 📅 Quand s’y rendre ? Pour voir ce fameux “tapis de fleurs” et comprendre quand tailler un olivier dans le Var, cap sur la Provence entre début et fin mai, avec un pic autour de la mi-mai selon les années. Avril à juin, puis septembre-octobre offrent aussi un climat doux pour visiter pépinières et oliveraies sans la foule estivale. 💡 Le secret local : au pied des arbres, les pros scrutent les pétales : tant que les fleurs restent accrochées, le sécateur reste fermé. C’est seulement quand le sol se couvre de fleurs sèches qu’ils programment la taille, souvent sur quelques jours à peine. 🚫 PIÈGE À ÉVITER : copier une date “vue sur Internet” ou tailler en plein hiver. Sans la chute des fleurs, vous coupez dans la future récolte, et une taille en boule compacte favorise l’humidité et les champignons.

Week-end dans le Var au pays des oliviers : voir, apprendre et ramener le bon geste chez soi

Pour ceux qui veulent associer balade et pratique, un séjour dans le sud permet de voir la taille d’olivier après floraison sur le terrain. Depuis Paris, le TGV pour Toulon met environ 4 heures, contre 1 h 20 de vol pour un Paris–Toulon en avion. Sur place, visites de pépinières, marchés d’huile d’olive et fêtes dédiées, comme la Fête de l’olive et des jardins méditerranéens à Alès, offrent démonstrations et ateliers de taille.

Côté budget, il faut compter autour de 2 à 3 € pour un café en terrasse, 14 à 20 € pour un repas simple le midi, et un menu complet souvent entre 25 et 35 €. Certains professionnels proposent même la taille sur place, à partir de 40 à 80 € l’arbre selon sa taille. De quoi revenir avec des images plein la tête… et surtout un nouveau réflexe : avant de lever le sécateur, regarder si le sol, lui, a déjà parlé.