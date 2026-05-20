Chaux sur le gazon : ce test oublié qui fait reverdir la pelouse et vous évite de la ruiner pour des années

Entre pelouse jaunie et mousse installée, la chaux sur le gazon revient comme un vieux remède miracle dans nos jardins. Mais sans test de pH et bons gestes, ce réflexe peut aussi ruiner le sol.

Pelouse qui jaunit, tapis de mousse moelleux sous les pieds… et ce voisin qui assure que « un peu de chaux, comme autrefois » a tout réglé, comme le rapporte Peaches. Dans bien des jardins, ce geste de grand-père a déjà été tenté au petit bonheur.

Dans les faits, la chaux sur le gazon n’est pas une potion magique mais un amendement calcique qui corrige un pH du sol trop acide. Utilisée à bon escient, elle a vraiment réveillé des pelouses fatiguées ; mal dosée, elle a aussi fragilisé des gazons.

Mousse, gazon jauni : quand la chaux aide vraiment

Sur un sol acide, les nutriments restent bloqués et l’herbe a jauni, s’est clairsemée, laissant la place à la mousse. La chaux remonte doucement le pH, stimule la vie microbienne et a donné, selon Le Parisien, une structure plus grumeleuse aux terres lourdes.

Mais la mousse a aussi profité d’une ombre permanente, d’un sol tassé ou d’une humidité qui a stagné près de la maison. Dans ces cas-là, la chaux seule n’a presque rien changé : la pelouse restait clairsemée tant que lumière et drainage n’étaient pas revus.

Test de pH : le geste qui change tout avant la chaux

Avant tout sac de chaux, un petit kit de test vendu en jardinerie a fait la différence. On prélève de la terre en plusieurs points, on mélange, on trempe la bandelette et on lit la couleur : utile sous 5,5 sur sol sableux, sous 6,5 sur sol argileux.

Au‑delà de 6,5–7, la chaux sur le gazon devient roulette russe : le sol est déjà neutre ou calcaire, on risque surtout de le fatiguer. Feu vert seulement si le test est vraiment bas ; sinon, on se concentre sur scarification, lumière et engrais organique.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Durée d’effet 2 à 3 ans 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Sur un sol vraiment acide, la chaux remonte le pH, libère des nutriments bloqués et assouplit les terres lourdes. Le gazon nourrit mieux ses racines, s’épaissit et finit par prendre l’avantage sur la mousse. 💡 Le petit plus : Un mois après le chaulage, une scarification légère suivie d’un engrais organique ou de compost mûr accélère nettement le reverdissement et limite le retour de la mousse. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Épandre la chaux sans test de pH, surtout sur sol calcaire, ou le même jour qu’un engrais : on stresse le gazon, on appauvrit le sol et la mousse reste.

Bien chauler sa pelouse et la faire reverdir durablement

Si le test est favorable, on enfile gants et lunettes puis on choisit une chaux pour gazon douce : chaux carbonatée, dolomitique ou calcaire broyé, jamais de chaux vive ni éteinte, trop caustiques. Les doses restent légères : autour de 100 g/m² sur sol léger, un peu plus sur argile sans dépasser 300 g/m².

On a appliqué en automne ou fin d’hiver, sur sol ressuyé, tous les 3 à 5 ans maximum, puis on a attendu 6 à 8 semaines avant l’engrais. Quatre à six semaines plus tard, scarification, aération, compost mûr et tonte plus haute ont enfin densifié le gazon. Comme le rappelle Le Parisien, « La chaux enrichit le père et ruine les enfants » si l’on oublie d’apporter ensuite beaucoup de matière organique.