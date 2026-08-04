Melon à l’apéro : on fait tous l’erreur du jambon cru, cette astuce provençale avec un apéritif anisé change tout
En Provence, les anciens servaient le melon sans jambon cru, en bouchées fraîches qui répondaient au verre de pastis. Leur recette de melon au pastis et poivre noir tient à quelques gestes précis que l’on n’improvise pas.
À l’apéritif, on sert presque toujours le melon en tranches avec du jambon cru. Pourtant, le gras finit par étouffer son parfum sucré.
En Provence, les anciens préféraient un melon au pastis très simple : fruit bien mûr, anis discret, pointe de poivre. Une bouchée ultra fraîche qui répond au verre sans le plomber ; on passe aux repères précis pour ne jamais noyer le fruit.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 melon charentais bien mûr (900 g à 1,2 kg)
- ✅ 30 ml de pastis bien froid + 10 ml de jus de citron
- ✅ 1 pincée de fleur de sel + 1 c. à café de miel
- ✅ Poivre noir fraîchement moulu, basilic ou menthe fraîches (facultatif)
Oubliez le duo melon–jambon : ce que faisaient vraiment les anciens en Provence
Pour eux, le melon sans jambon cru est une bouchée à part entière. D’ailleurs, on cherche une fraîcheur nette, un parfum qui monte au nez et une finale un peu relevée pour accompagner le pastis.
Le trio gagnant : fruit à point, anis mesuré et poivre noir fraîchement moulu. Le pastis sert d’assaisonnement, pas de bain ; le melon pastis apéritif reste léger et très lisible en bouche.
Recette express : billes de melon au pastis et poivre noir
Pour des billes de melon au pastis, compter un melon charentais bien mûr, 30 ml de pastis glacé, 10 ml de citron, une pincée de fleur de sel, un peu de miel si besoin et du poivre fraîchement moulu.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Couper le melon, ôter les graines, former des billes régulières à la cuillère parisienne et les mettre dans un saladier froid.
- Technique : Arroser de jus de citron, ajouter fleur de sel et miel, puis mélanger très doucement pour ne pas abîmer les billes.
- Cuisson : Verser les 30 ml de pastis en filet tout autour, mélanger brièvement, filmer et garder 30 minutes au réfrigérateur.
- Finition : Au dernier moment, poivrer généreusement, remuer une fois, ajouter éventuellement herbes ciselées et zeste, puis servir les billes bien glacées.
Variantes et twists sans trahir la Provence
On peut jouer sur les herbes en restant Provence : le melon poivre noir et pastis accepte basilic pour une note verte ou menthe pour un effet glacé, ajoutés au dernier moment. Pour une version sans alcool, on remplace le pastis par un sirop anisé très dilué, avec peu de liquide, un court repos au frais et 6 à 8 billes par personne.
En bref
- 🥂 En Provence, les anciens servaient le melon sans jambon cru à l’apéro, préférant un melon au pastis léger pour accompagner le verre anisé.
- 🍈 La recette propose des billes de melon au pastis assaisonnées de citron, sel et poivre noir, avec un temps de repos précis au frais.
- ⚠️ Dosages précis, poivre ajouté au dernier moment et version sans alcool font de ce melon pastis apéritif une bouchée rafraîchissante aux secrets bien gardés.
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