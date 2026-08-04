Ce légume, un yaourt et un mixeur : la crème d’apéro prête en 15 min qui sauve vos apéros de dernière minute

Voisins annoncés dans un quart d’heure et apéro un peu triste en vue : l’aubergine, le yaourt et le mixeur prennent les commandes. En 15 minutes de vrai temps en cuisine, ce dip crémeux promet un bol qui fait l’unanimité sans une goutte de jus au fond.

Fin de journée, le soleil descend, les verres tintent déjà et la table se couvre de petites choses à picorer. Au centre, pourtant, le bol crémeux qui rassemble tout le monde manque encore.

Les voisins préviennent qu’ils arrivent dans un quart d’heure ; pas le temps d’un cake, encore moins d’une fournée de feuilletés. On ouvre le frigo, on repère l’aubergine, le yaourt, et on sort le mixeur.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 grosses aubergines (env. 600 g)

✅ 200 g de yaourt grec nature bien froid

✅ 1 gousse d’ail, 1 citron (zeste + 2 c. à s. de jus)

✅ 3 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre + cumin, paprika, tahini (option)

Le dip aubergine-yaourt prêt en 15 minutes : la solution anti-apéro sec

Dans ce dip aubergine yaourt, la chair rôtie apporte le côté fumé et fondant, le yaourt grec amène fraîcheur et tonicité. Ensemble, ils donnent une tartinade à la fois légère, parfumée et généreuse.

On gagne du temps en anticipant la cuisson : les aubergines rôtissent plus tôt, pendant qu’on travaille ou qu’on se prépare. Juste avant l’apéro, il ne reste qu’à mixer et assaisonner.

Technique express : cuisson, égouttage et mixeur au service de l’apéro

La clé, c’est une cuisson vive à 220 °C : l’aubergine se défait, ses sucs se concentrent. On obtient une chair fondante, presque fumée, parfaite pour un caviar d’aubergine au yaourt.

L’autre geste décisif se joue hors du four : on égoutte la chair cinq minutes pour éviter tout jus au fond du bol, puis le mixeur lisse la texture. Le yaourt arrive seulement ensuite, bien froid.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les aubergines en deux, strier la chair, huiler légèrement, poser sur une plaque, chair vers le haut. Technique : Cuire à 220 °C pendant 25 à 35 min, jusqu’à chair très tendre et bords dorés. Cuisson : Prélever la chair, l’égoutter 5 min en pressant dans une passoire, puis mixer avec ail et tahini. Finition : Ajouter le yaourt bien froid, mixer brièvement, assaisonner citron, sel, poivre, huile et épices, servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 15 min actifs 🔍 Le secret de l’expert Cuire fort à 220 °C évapore l’eau de l’aubergine et commence la caramélisation des sucres. L’égouttage concentre encore les saveurs, tandis que le yaourt ajouté froid garde son acidité et son onctuosité. ✨ Le twist gourmand : Pour une version Levant, on mise sur tahini, cumin et un filet d’huile d’olive ; sinon, paprika fumé et piment donnent un caractère barbecue très gourmand. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais mélanger le yaourt tant que la purée d’aubergine est chaude, et ne pas zapper l’égouttage, sinon le dip se liquéfie.

Conserver, servir et varier son dip aubergine yaourt

On cuit les aubergines la veille et garde la chair égouttée au frais, bien filmée. Le dip avec yaourt reste bon 24 heures, dans une petite boîte hermétique.

Au moment de servir, on transvase le dip aubergine yaourt dans un bol, on nappe d’huile et d’herbes. Autour, crudités, gressins, pain grillé ou chips attendent d’y être trempés.