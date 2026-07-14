Apéro : mes invités ont cru à un caviar de traiteur, ne faites jamais cette erreur avec cette crème de légumes

À l’apéro, ce bol de caviar de courgette maison fait jurer vos invités qu’il sort d’un comptoir méditerranéen. Quelques gestes précis suffisent à créer cet effet traiteur.

Sur la table, les verres tintent, le pain encore tiède embaume, et au centre trône un simple bol vert pâle. On plonge un morceau de baguette, on goûte, on se tait une seconde. Texture crémeuse, parfum d’huile d’olive, fraîcheur d’herbes… Les regards se croisent ; quelqu’un chuchote que ce caviar doit venir d’un traiteur chic du quartier.

Pourtant, ce bol est d’une simplicité déconcertante : un caviar de courgette maison préparé pendant que le four chauffe. Cinq ingrédients, un mixeur, un peu de repos au frais, et on obtient une tartinade qui a tout d’un apéro de traiteur. La différence se joue sur la texture et sur l’assaisonnement.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de courgettes fermes (environ 4 moyennes)

✅ 2 gousses d’ail + 10 g de menthe fraîche

✅ 9 cl d’huile d’olive fruitée + 1 citron non traité

✅ 5 g de sel fin, poivre noir, toppings au choix

Pourquoi ce caviar de courgette fait croire à une préparation de traiteur

À table, ce qui trompe tout le monde, c’est le contraste entre la simplicité des ingrédients et le rendu très travaillé. La courgette, cuite à la vapeur puis bien pressée, donne une base douce et dense. L’huile d’olive s’y accroche et apporte brillance, comme dans les vitrines des comptoirs méditerranéens.

Menthe, citron et ail signent le goût ; en un bol, ce caviar de courgette maison prend des allures de recette professionnelle.

Étape par étape : la méthode inratable pour un caviar de courgette qui ne rend pas d’eau

Pour obtenir cette texture épaisse qui tient sur le pain, on respecte une logique simple. D’abord une cuisson vapeur douce, ensuite un égouttage sérieux, puis le mixage avec les aromates, avant d’émulsionner à l’huile d’olive. Enfin, un vrai repos au froid resserre les saveurs et la structure.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes, les couper en rondelles, puis les cuire à la vapeur 10 à 12 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient très tendres. Technique : Verser les courgettes dans une passoire, laisser égoutter au moins 20 minutes puis presser délicatement avec une cuillère pour chasser un maximum d’eau. Cuisson : Placer les courgettes bien égouttées dans le mixeur, ajouter ail, menthe, sel, poivre, zeste et jus de citron, puis mixer jusqu’à obtenir une crème lisse. Finition : Verser l’huile d’olive en filet en mixant, rectifier l’assaisonnement, filmer au contact et réserver au réfrigérateur au moins 1 heure avant de servir bien froid.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Très facile 🔍 Le secret de l’expert Cuisson douce, égouttage long puis huile versée en filet : la courgette émulsionne et devient une crème dense, brillante. ✨ Le twist gourmand : Terminer par quelques pignons grillés, un peu de fromage frais et un zeste de citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Zapper l’égouttage et mixer les courgettes encore pleines d’eau : le caviar devient liquide et terne.

Comment servir ce caviar de courgette façon traiteur

On le sert bien froid, dans un joli bol, entouré de pain grillé, de pita tiède et de bâtonnets de légumes croquants.