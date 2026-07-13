Fini le mojito sans alcool : ce cocktail givré à base de ce fruit va changer vos apéros d'été à jamais
Marre du sempiternel mojito sans alcool servi à tous les apéros d’été ? Ce mocktail givré à la pastèque, menthe et citron vert promet un vrai choc de fraîcheur.
Pastèque bien froide, menthe qui claque sous les doigts, verres embués qui attendent sur la table : l’été appelle un apéro vraiment rafraîchissant.
On garde l’esprit frais du mojito sans alcool, mais on l’envoie en coulisses pour laisser la vedette à un mocktail givré à la pastèque. Un cocktail pastèque sans alcool, granité et ultra simple, qui promet de bousculer vos habitudes dès la première gorgée.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 600 g de chair de pastèque bien mûre, très froide, sans pépins
- ✅ 120 g de concombre (env. 1 petit), non épluché si la peau est fine
- ✅ 60 ml de jus de citron vert frais + 40 ml de sirop simple
- ✅ 400 ml d’eau gazeuse bien froide + 300 g de glace pilée, menthe fraîche
Fini le mojito sans alcool : pourquoi ce cocktail givré à la pastèque fait toute la différence
Passer d’un mojito sans alcool à ce cocktail pastèque sans alcool, c’est changer de registre sans perdre la fraîcheur. La pastèque apporte le côté juteux, le concombre la note verte, la menthe fraîche et le jus de citron vert tendent l’ensemble. L’eau gazeuse bien froide finit le tableau, avec un équilibre net entre sucre, acidité et pétillant qui ne lasse jamais.
Recette express du cocktail givré à la pastèque (étapes clés)
Pour un effet granité très marqué, la base doit être presque glacée avant de passer au blender. On travaille donc avec des dés de pastèque et de concombre sortis du réfrigérateur, voire partiellement congelés. Ensuite, tout se joue dans la gestion de la glace pilée et dans la manière de la mixer, très brièvement.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Couper la pastèque et le concombre en dés, retirer les pépins, puis laisser bien refroidir au réfrigérateur ou 30 minutes au congélateur.
- Technique : Mettre pastèque, concombre, jus de citron vert et sirop simple dans le blender ; mixer jusqu’à obtenir une texture lisse et homogène.
- Cuisson : Ajouter la glace pilée dans le blender et mixer par impulsions courtes, juste assez pour créer un cocktail givré effet granité.
- Finition : Répartir la préparation dans des verres, frapper menthe et rondelles de concombre, compléter avec l’eau gazeuse bien froide, mélanger délicatement et servir.
Variantes pour tous les goûts : ultra-light, kids friendly, et version adulte
Pour une version ultra-light, on supprime le sirop simple et on compte sur une pastèque bien mûre, un peu plus de jus de citron vert et d’eau gazeuse. Les enfants adorent la déguster façon granité, dans de grands verres, avec des cubes de pastèque sur pique. Côté adulte, chacun peut ajouter dans son verre un trait d’alcool de son choix. La base sans eau gazeuse se garde 4 heures au frais maximum.
En bref
- 🍉 Été en terrasse, apéros improvisés et envie de changer du mojito sans alcool ouvrent la voie à un cocktail pastèque sans alcool ultra rafraîchissant.
- 🧊 Une base pastèque–concombre glacée, un passage éclair au blender et une touche pétillante composent ce mocktail givré au subtil effet granité.
- 🍹 Entre menthe frappée, équilibre sucre–acidité et geste à éviter avec l’eau gazeuse, quelques astuces transforment ce cocktail en vraie claque de fraîcheur.
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