Fini le mojito sans alcool : ce cocktail givré à base de ce fruit va changer vos apéros d'été à jamais

Marre du sempiternel mojito sans alcool servi à tous les apéros d’été ? Ce mocktail givré à la pastèque, menthe et citron vert promet un vrai choc de fraîcheur.

Pastèque bien froide, menthe qui claque sous les doigts, verres embués qui attendent sur la table : l’été appelle un apéro vraiment rafraîchissant.

On garde l’esprit frais du mojito sans alcool, mais on l’envoie en coulisses pour laisser la vedette à un mocktail givré à la pastèque. Un cocktail pastèque sans alcool, granité et ultra simple, qui promet de bousculer vos habitudes dès la première gorgée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de chair de pastèque bien mûre, très froide, sans pépins

✅ 120 g de concombre (env. 1 petit), non épluché si la peau est fine

✅ 60 ml de jus de citron vert frais + 40 ml de sirop simple

✅ 400 ml d’eau gazeuse bien froide + 300 g de glace pilée, menthe fraîche

Fini le mojito sans alcool : pourquoi ce cocktail givré à la pastèque fait toute la différence

Passer d’un mojito sans alcool à ce cocktail pastèque sans alcool, c’est changer de registre sans perdre la fraîcheur. La pastèque apporte le côté juteux, le concombre la note verte, la menthe fraîche et le jus de citron vert tendent l’ensemble. L’eau gazeuse bien froide finit le tableau, avec un équilibre net entre sucre, acidité et pétillant qui ne lasse jamais.

Recette express du cocktail givré à la pastèque (étapes clés)

Pour un effet granité très marqué, la base doit être presque glacée avant de passer au blender. On travaille donc avec des dés de pastèque et de concombre sortis du réfrigérateur, voire partiellement congelés. Ensuite, tout se joue dans la gestion de la glace pilée et dans la manière de la mixer, très brièvement.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper la pastèque et le concombre en dés, retirer les pépins, puis laisser bien refroidir au réfrigérateur ou 30 minutes au congélateur. Technique : Mettre pastèque, concombre, jus de citron vert et sirop simple dans le blender ; mixer jusqu’à obtenir une texture lisse et homogène. Cuisson : Ajouter la glace pilée dans le blender et mixer par impulsions courtes, juste assez pour créer un cocktail givré effet granité. Finition : Répartir la préparation dans des verres, frapper menthe et rondelles de concombre, compléter avec l’eau gazeuse bien froide, mélanger délicatement et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min 🔍 Le secret de l’expert Ce cocktail pastèque sans alcool mise sur la pastèque très froide associée à la glace pilée, mixées juste ce qu’il faut pour former une nuée de micro-cristaux. Ils fondent aussitôt en bouche, renforcés par l’acidité du citron vert et le CO₂ de l’eau gazeuse, qui intensifient fraîcheur et arômes. ✨ Le twist gourmand : Une pincée de fleur de sel et un zeste fin de citron vert au service exaltent le sucré naturel de la pastèque. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne versez jamais l’eau gazeuse dans le blender ni ne sur-mixez la glace : le mocktail devient plat, sans bulles ni relief.

Variantes pour tous les goûts : ultra-light, kids friendly, et version adulte

Pour une version ultra-light, on supprime le sirop simple et on compte sur une pastèque bien mûre, un peu plus de jus de citron vert et d’eau gazeuse. Les enfants adorent la déguster façon granité, dans de grands verres, avec des cubes de pastèque sur pique. Côté adulte, chacun peut ajouter dans son verre un trait d’alcool de son choix. La base sans eau gazeuse se garde 4 heures au frais maximum.