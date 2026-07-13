Apéro : oubliez les chips, cette bouchée fraîche et ultra-légère rend tous vos invités accro

Marre du bol de chips qui trône à chaque apéro ? Ces bouchées apéro courgette chèvre frais, ultra fraîches et roulées, promettent un grignotage plus léger et bien plus addictif.

Sur la table basse, le bol de chips fait soudain pâle figure. À côté, un plat de petits roulés vert tendre, brillants d’huile d’olive, attire tous les regards.

À la première bouchée, la courgette juste grillée reste souple, le chèvre frais citronné fond sur la langue, une petite note herbacée rafraîchit le palais. Ces bouchées apéro courgette chèvre frais se préparent en avance, se servent bien froides et font oublier le paquet de chips ; il suffit de quelques gestes précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 courgettes moyennes bien fermes (≈ 700 g)

✅ 200 g de chèvre frais nature

✅ 1 citron non traité + 1 petite gousse d’ail

✅ Herbes fraîches, huile d’olive, sel, poivre, pignons de pin

Pourquoi ces bouchées de courgette font oublier les chips

L’apéro léger sans chips, on en parle souvent sans vraiment y arriver. Avec ces roulés de courgettes au chèvre, on garde le plaisir du grignotage, mais en version fraîche et végétale. La courgette grillée remplace le croustillant par une mâche souple et légèrement fumée, le chèvre citronné apporte du peps sans lourdeur. Servies en bouchées froides pour l’apéritif, elles ont ce petit côté apéro soigné qui fait vite oublier le bol de chips.

Recette express des bouchées de courgette au chèvre (pas-à-pas)

Techniquement, la recette tient en quatre gestes : tailler, griller, mélanger le chèvre, puis rouler serré avant de refroidir.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Tailler les courgettes en rubans de 2 à 3 mm, les badigeonner légèrement d’huile d’olive, saler très peu. Technique : Griller les lamelles dans une poêle bien chaude, 1 minute de chaque côté, jusqu’à ce qu’elles soient souples et marquées, puis laisser refroidir à plat. Cuisson : Mélanger le chèvre frais avec zeste et jus de citron, ail écrasé, herbes ciselées, poivre et, si souhaité, une pincée de piment d’Espelette. Finition : Étaler une lamelle froide, déposer une noisette de crème à une extrémité, rouler serré, disposer sur un plat puis réserver au frais 30 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h (dont 30 min de repos) 🔍 Le secret de l’expert Un grill bien chaud donne à la courgette ces marques fumées tout en gardant la chair ferme. Le citron et le sel réveillent le chèvre et renforcent l’effet “addictif”. Le froid raffermit la crème et laisse les arômes d’herbes se diffuser. ✨ Le twist gourmand : Au service, ajouter quelques pignons de pin torréfiés, une pointe de piment d’Espelette et, sur certains roulés, un fin filet de miel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Surcuire les courgettes ou les garnir encore tièdes : elles se déchirent, rendent de l’eau, le fromage coule et les roulés s’ouvrent.

Variantes et organisation : adapter ces bouchées à tous vos apéros

On change la garniture en remplaçant le chèvre par de la ricotta égouttée, un fromage frais de vache ou un mélange chèvre–feta plus salé. Ciboulette, menthe, basilic, aneth ou thym citron personnalisent cette recette de courgettes grillées au chèvre. Pour s’organiser, on grille, on roule, on filme le plat, puis on sort du frais dix minutes avant.