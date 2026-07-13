Apéro : oubliez les chips, cette bouchée fraîche et ultra-légère rend tous vos invités accro
Marre du bol de chips qui trône à chaque apéro ? Ces bouchées apéro courgette chèvre frais, ultra fraîches et roulées, promettent un grignotage plus léger et bien plus addictif.
Sur la table basse, le bol de chips fait soudain pâle figure. À côté, un plat de petits roulés vert tendre, brillants d’huile d’olive, attire tous les regards.
À la première bouchée, la courgette juste grillée reste souple, le chèvre frais citronné fond sur la langue, une petite note herbacée rafraîchit le palais. Ces bouchées apéro courgette chèvre frais se préparent en avance, se servent bien froides et font oublier le paquet de chips ; il suffit de quelques gestes précis.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 3 courgettes moyennes bien fermes (≈ 700 g)
- ✅ 200 g de chèvre frais nature
- ✅ 1 citron non traité + 1 petite gousse d’ail
- ✅ Herbes fraîches, huile d’olive, sel, poivre, pignons de pin
Pourquoi ces bouchées de courgette font oublier les chips
L’apéro léger sans chips, on en parle souvent sans vraiment y arriver. Avec ces roulés de courgettes au chèvre, on garde le plaisir du grignotage, mais en version fraîche et végétale. La courgette grillée remplace le croustillant par une mâche souple et légèrement fumée, le chèvre citronné apporte du peps sans lourdeur. Servies en bouchées froides pour l’apéritif, elles ont ce petit côté apéro soigné qui fait vite oublier le bol de chips.
Recette express des bouchées de courgette au chèvre (pas-à-pas)
Techniquement, la recette tient en quatre gestes : tailler, griller, mélanger le chèvre, puis rouler serré avant de refroidir.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Tailler les courgettes en rubans de 2 à 3 mm, les badigeonner légèrement d’huile d’olive, saler très peu.
- Technique : Griller les lamelles dans une poêle bien chaude, 1 minute de chaque côté, jusqu’à ce qu’elles soient souples et marquées, puis laisser refroidir à plat.
- Cuisson : Mélanger le chèvre frais avec zeste et jus de citron, ail écrasé, herbes ciselées, poivre et, si souhaité, une pincée de piment d’Espelette.
- Finition : Étaler une lamelle froide, déposer une noisette de crème à une extrémité, rouler serré, disposer sur un plat puis réserver au frais 30 minutes.
Variantes et organisation : adapter ces bouchées à tous vos apéros
On change la garniture en remplaçant le chèvre par de la ricotta égouttée, un fromage frais de vache ou un mélange chèvre–feta plus salé. Ciboulette, menthe, basilic, aneth ou thym citron personnalisent cette recette de courgettes grillées au chèvre. Pour s’organiser, on grille, on roule, on filme le plat, puis on sort du frais dix minutes avant.
En bref
- 🍴 Courgettes grillées, chèvre frais citronné et herbes aromatiques s’invitent à l’apéritif pour former environ 20 bouchées froides, prêtes pour 4 à 6 convives.
- 🥗 Quatre gestes simples suffisent pour rouler des lamelles de courgette grillée autour d’une crème de chèvre citronnée et aux herbes, parfaite pour l’apéro.
- 🔥 Entre repos au frais, pignons torréfiés et pointe de piment, quelques détails techniques font vraiment la différence pour un apéro léger sans chips.
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