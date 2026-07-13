BBQ : si vous éteignez les braises après les saucisses, vous ratez ce dessert minute qui fait taire tous les invités

Vous éteignez le barbecue dès que les saucisses sont cuites ? Ces braises parfaites peuvent pourtant se transformer en dessert au barbecue façon bar à fruits grillés ultra simple.

Vous éteignez le BBQ juste après les saucisses ? Vous passez à côté du meilleur moment du repas : le dessert cuit sur la grille !

Quand les dernières saucisses quittent la grille, les braises encore rouges attendent. Un quartier de pêche se marque, le miel crépite, le romarin parfume l’air. D’un coup, les conversations ralentissent ; tout le monde renifle ce sucre chaud.

Ce moment, on l’éteint trop souvent avec le barbecue lui‑même. Pourtant, c’est là que le feu est parfait pour un dessert au barbecue : doux, régulier, prêt à dorer fruits d’été et bananes en papillote. En quelques minutes, la grille devient bar à desserts ; prêt à tenter l’expérience ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 6 pêches jaunes bien mûres mais fermes

✅ 4 bananes + 80 g de chocolat noir

✅ 80 g de miel + 40 g de beurre demi-sel

✅ 200 g de yaourt grec + 120 g de biscuits émiettés

Pourquoi les braises après les saucisses sont parfaites pour le dessert

Quand la viande est terminée, les braises sont rouges, stables, sans flammes agressives. Exactement ce qu’il faut pour marquer les fruits grillés en cuisson directe sans les brûler et obtenir une caramélisation légère, avec juste une note fumée.

La technique express pour un dessert au barbecue inratable

On prépare une zone dessert en poussant les braises d’un côté et en gardant un espace plus doux pour la cuisson indirecte. Grille grattée pendant qu’elle est chaude, puis film d’huile neutre pour éviter que les fruits ne collent ni ne prennent le goût de viande.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Tailler les fruits : quartiers de pêches, tranches d’ananas, demi-abricots, bananes fendues ; faire fondre beurre demi-sel, miel, vanille et citron. Technique : Pousser les braises d’un côté, garder une zone douce, gratter et huiler la grille, poser les fruits fermes en cuisson directe 1 à 2 minutes par face. Cuisson : Badigeonner de mélange miel–beurre, saupoudrer de sucre roux et romarin, finir 1 minute ; cuire à côté les bananes en papillote chocolat-noisettes en zone indirecte, jusqu’à cœur fondant. Finition : Servir aussitôt les fruits grillés avec yaourt grec ou glace, éclats de biscuits, amandes ou coco, et une pincée de fleur de sel dans l’assiette.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 25 min 🔍 Le secret de l’expert Ce dessert au BBQ marche car la cuisson directe caramélise les fruits, l’indirect les garde moelleux. ✨ Le twist gourmand : Préparer un bol de beurre demi-sel, miel, vanille et citron à badigeonner sur les fruits. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre les fruits sur une grille grasse, à feu trop vif, sans huiler : ils brûlent et prennent le goût de merguez.

Installer un bar à desserts sur la grille : variantes et dressage

Sur les braises restantes, on sert pêches grillées au BBQ et fruits sur la table, avec bols de yaourt grec, glace, chocolat, biscuits émiettés et fleur de sel. Chacun compose son dessert en mixant fraîcheur et croquant. Les braises douces accueillent aussi bananes en papillote.