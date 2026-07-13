Soirée foot : la recette de ces bretzels moelleux prêts avant le coup d’envoi cache un geste qui change tout
Ce soir, le match se joue aussi dans la cuisine : au programme, des bretzels moelleux maison et une sauce moutarde-miel taillée pour l’apéro match. Mais pour qu’ils sortent du four juste au coup d’envoi, il faut respecter un plan de jeu précis.
Soirée TV devant le foot : ces bretzels moelleux préparés avant le coup d’envoi ne survivent jamais jusqu’à la prolongation
La télé s’allume, les maillots sont enfilés et la table basse attend le plateau. À la cuisine, une odeur de pâte dorée et de beurre fondu flotte déjà, comme une boulangerie ouverte juste pour le match.
Sur le plateau, des bretzels moelleux arrivent gonflés et brillants, avec quelques grains de sel qui claquent sous la dent. On les déchire, on les trempe dans une sauce moutarde-miel crémeuse, et le temps de la première mi-temps, le plateau est déjà vide. Reste à organiser le plan de match en cuisine.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pâte : farine, levure boulangère, eau tiède, beurre fondu, sucre, sel.
- ✅ Bain : eau frémissante et bicarbonate alimentaire.
- ✅ Sauce : moutarde de Dijon, miel, crème ou yaourt, vinaigre, sel, poivre.
- ✅ Service : œuf pour la dorure, gros sel, beurre fondu, cornichons et fromage.
Le snack qui fait basculer la soirée match : des bretzels tièdes à partager
Un grand plat de bretzels moelleux sortis du four au coup d’envoi, c’est le changement d’ambiance assuré. Ça sent le pain chaud, ça se déchire à la main, chacun pique en gardant un œil sur l’écran, et plus personne ne songe aux chips.
Servis tièdes avec la sauce au centre, ils restent souples, la mie filante se gorge de moutarde et de miel, et souvent le dernier bretzel tombe bien avant la prolongation.
Méthode inratable : bretzels gonflés, dorés et moelleux
Pour une pâte souple, on réunit 500 g de farine, 7 g de levure boulangère, 270 ml d’eau tiède, 60 g de beurre fondu, 20 g de sucre et 10 g de sel. Le pétrissage et le beurre donnent cette mie tendre qui fait les bretzels moelleux.
Le goût typique et la croûte brillante viennent du bain au bicarbonate ; 1,5 l d’eau frémissante et 50 à 60 g de bicarbonate alimentaire. Pendant que les bretzels cuisent, on mélange 120 g de moutarde, 60 de miel, 80 de crème ou de yaourt, un peu de vinaigre, sel et poivre pour une sauce nappante.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Activer levure, eau tiède et sucre, ajouter farine, sel, beurre, pétrir 8 à 10 minutes puis laisser lever 1 h.
- Technique : Dégazer, diviser en 10 pâtons, rouler en boudins de 45–50 cm et former les bretzels.
- Cuisson : Pocher dans 1,5 l d’eau frémissante avec bicarbonate 20 à 30 secondes par face, égoutter.
- Finition : Badigeonner d’œuf, parsemer de gros sel, cuire 12 à 15 minutes à 200 °C puis, à la sortie, passer un peu de beurre fondu et servir tiède avec la sauce.
Service et variantes pour les prochaines soirées foot
On sert les bretzels tièdes sur un grand plateau, sauce au centre, avec cornichons et fromage. Les rares restes se réchauffent 5 minutes à 160 °C.
En bref
- 📺 Soirée TV devant le foot à la maison, plateau garni de bretzels moelleux maison, sauce moutarde-miel et petits accompagnements pour remplacer les chips.
- 🥨 Pâte briochée, bain au bicarbonate, cuisson rapide au four : la méthode pour des bretzels moelleux, gonflés et dorés sans se louper.
- 🔥 Plan de match minuté, astuces d’expert et geste interdit à éviter promettent des bretzels moelleux qui disparaissent bien avant la prolongation.
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