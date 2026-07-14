Cette recette sicilienne de grand-mère rend vos légumes confits grâce à ce geste de cuisson interdit

Dans une cuisine sicilienne, une grand-mère transforme de simples légumes d’été en mijoté d’été sicilien façon caponata, fondant et brillant à souhait. Quelle est sa méthode précise pour obtenir ce fondant presque confit sans rien de compliqué ?

Dans la cuisine, l’air se charge d’odeurs de tomates qui compotent et d’aubergines bien saisies. L’huile d’olive chuchote au fond de la sauteuse, les légumes s’affaissent, la sauce devient brillante, presque sirupeuse. En quelques minutes, une simple poêlée se transforme en mijoté d’été sicilien qui rappelle les tables familiales, quand la chaleur retombe.

Ce fondant presque confit vient d’une recette jalousement gardée par une grand-mère sicilienne, une caponata qui fait de quelques légumes ordinaires un plat qu’on réclame tout l’été. Aubergines, tomates, oignons, céleri, câpres, olives, un trait de vinaigre et un peu de sucre ; rien de luxueux, mais une méthode précise. Tout repose sur la façon de dorer, d’équilibrer l’aigre-doux, puis de laisser mijoter sans brusquer.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g d’aubergines (environ 2 moyennes)

✅ 500 g de tomates bien mûres ou 400 g de tomates concassées

✅ 250 g d’oignons jaunes et 120 g de céleri branche

✅ Câpres, olives vertes, vinaigre de vin, sucre, huile d’olive, sel, poivre

La recette jalousement gardée par ma grand-mère sicilienne

Pour ce mijoté d’été sicilien, une vraie caponata sicilienne, on s’appuie sur un trio gagnant : aubergines charnues, tomates mûres et oignons jaunes, complétés par le croquant du céleri branche. Pour 4 personnes : 600 g d’aubergines, 500 g de tomates ou 400 g de tomates concassées, 250 g d’oignons, 120 g de céleri, 40 g de câpres rincées, 120 g d’olives vertes, 90 ml d’huile d’olive, 45 ml de vinaigre, 25 g de sucre, 5 g de sel et du poivre. En option, 30 g de pignons ou d’amandes effilées et 30 g de raisins secs renforcent la douceur.

Étapes clés : comment rendre les légumes d’été irrésistiblement fondants

Tout se joue dans une double cuisson. On fait d’abord dorer les cubes d’aubergine dans l’huile chaude, par petites fournées, colorés mais fermes, prêts à devenir des aubergines mijotées. Puis oignons, céleri et tomates compotent ensemble. On verse alors le mélange vinaigre–sucre, on couvre, on baisse le feu et on laisse mijoter jusqu’à des légumes d’été fondants.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les légumes, éventuellement faire dégorger les aubergines. Technique : Dorer les cubes d’aubergine à feu moyen-vif dans l’huile. Cuisson : Faire compoter oignons et céleri, ajouter les tomates, vinaigre et sucre. Finition : Remettre les aubergines, ajouter câpres, olives, éventuels fruits secs, laisser reposer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget Petit budget 🔍 Le secret de l’expert Aubergines bien dorées, vinaigre sucré bouilli, mijotage doux et repos prolongé. ✨ Le twist gourmand : Raisins secs et burrata ajoutés juste avant de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais cuire les aubergines dans le liquide sans dorure.

Comment servir ce mijoté sicilien : en plat principal ou en accompagnement

Ce mijoté d’été sicilien gagne à reposer ; tiède ou froid, les saveurs se fondent et les légumes restent fondants. On le sert en plat avec des pâtes, ou en accompagnement d’un poisson grillé ou d’un poulet rôti. Une pointe de piment, quelques herbes fraîches ou un nuage de burrata suffisent.