Les jardiniers ne laissent plus leur cuve translucide au soleil : cette astuce de garage à 0 € sauve l'eau de pluie

Sous le soleil d’été, les récupérateurs translucides se transforment en bouillon vert en quelques jours. Comment des jardiniers les blindent désormais avec une simple bâche du garage ?

Dans beaucoup de jardins, la grande cuve translucide qui brillait en plein soleil a changé de look. On la voit maintenant emmitouflée dans une vieille bâche grise, une housse de salon de jardin ou des planches récupérées. Ce n’est pas (seulement) pour le style, mais pour sauver chaque litre d’eau de pluie.

Car en été, il suffit de quelques jours pour que l’eau tourne au vert, devienne épaisse, sente mauvais et bouche le robinet. Une vraie déception après avoir attendu la pluie. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe une façon très simple de protéger une cuve translucide du soleil… avec ce qui traîne déjà au garage.

Pourquoi votre cuve translucide devient verte si vite

Dans l’eau de pluie, des spores d’algues sont toujours présentes, invisibles. Tant qu’elles restent dans le noir, rien ne bouge. Dès qu’un rayon traverse la paroi de la cuve, la photosynthèse s’enclenche et les algues se mettent à proliférer. Au-dessus de 20 °C, l’eau peut verdir en seulement 3 à 5 jours.

À la clé, une eau opaque, malodorante, un robinet vite colmaté et parfois des larves de moustiques. Une femelle moustique tigre peut pondre jusqu’à 200 œufs dans quelques millilitres d’eau stagnante. D’où l’intérêt de bloquer la lumière… et de limiter l’accès à la surface de l’eau.

La technique zéro euro : recouvrir la cuve avec ce qu’il y a au garage

Nous avons tous déjà une vieille bâche de chantier, une housse de mobilier ou du carton qui traînent. Autant les mettre au service du jardin. L’idée est simple : rendre la cuve totalement opaque sur les faces ensoleillées. On peut utiliser :

une bâche de chantier ou une bâche plastique occultante maintenue par des tendeurs ;

une housse de salon de jardin glissée par-dessus un récupérateur classique ;

un habillage en bois ou carton renforcé, recouvert de plastique sombre.

Sur une cuve IBC, un bardage en palettes ou des plantes grimpantes par-dessus la bâche fonctionnent très bien. Attention toutefois au piège du noir intégral : en plein soleil, une bâche noire réchauffe l’eau comme un radiateur, ce qui favorise encore les algues. Mieux vaut une teinte anthracite ou vert foncé, opaque mais moins chauffante.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Budget 0 € si matériaux récupérés 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La bâche ou l’habillage bloque les rayons du soleil qui traversaient la cuve. Sans lumière, les micro-algues ne peuvent plus faire de photosynthèse, leur croissance ralentit fortement et l’eau reste claire beaucoup plus longtemps. En couvrant aussi le dessus, on limite les feuilles, le pollen et les insectes qui apportent des nutriments. 💡 Le petit plus : fixer la bâche avec des sandows en laissant le robinet et le trop-plein accessibles, et faire grimper une clématite ou un chèvrefeuille pour camoufler joliment la cuve. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : envelopper la cuve d’une bâche noire très serrée et laisser le couvercle entrouvert : l’eau chauffe, les algues repartent et la cuve devient un nid à moustiques tigres.

Les bons réflexes pour une eau propre tout l’été

D’ailleurs, bloquer la lumière ne suffit pas. Un tamis ou une moustiquaire sur la gouttière, plus des gouttières nettoyées régulièrement, évitent que feuilles, poussières, pollens et insectes ne nourrissent les algues. Un couvercle solide ou une moustiquaire bien tendue au-dessus de la cuve empêche aussi les moustiques d’y pondre.

Petit bonus : un entretien annuel s’est avéré très utile, même avec une cuve protégée. Un brossage intérieur une fois par an, la vérification des filtres, et une vidange partielle si l’eau est restée immobile plus d’un mois suffisent en général. Si un jour vous changez de matériel, une cuve opaque ne coûte qu’environ 10 à 15 % de plus qu’un modèle translucide et règle le problème pour des années, quitte à ajouter une jauge externe pour suivre le niveau d’eau.

Sources Modes & Travaux

«Recuperateur deau le geste crucial apres une secheresse pour proteger votre cuve»