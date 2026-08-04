Les jardiniers ne laissent plus leur cuve translucide au soleil : cette astuce de garage à 0 € sauve l'eau de pluie
Sous le soleil d’été, les récupérateurs translucides se transforment en bouillon vert en quelques jours. Comment des jardiniers les blindent désormais avec une simple bâche du garage ?
Dans beaucoup de jardins, la grande cuve translucide qui brillait en plein soleil a changé de look. On la voit maintenant emmitouflée dans une vieille bâche grise, une housse de salon de jardin ou des planches récupérées. Ce n’est pas (seulement) pour le style, mais pour sauver chaque litre d’eau de pluie.
Car en été, il suffit de quelques jours pour que l’eau tourne au vert, devienne épaisse, sente mauvais et bouche le robinet. Une vraie déception après avoir attendu la pluie. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe une façon très simple de protéger une cuve translucide du soleil… avec ce qui traîne déjà au garage.
Pourquoi votre cuve translucide devient verte si vite
Dans l’eau de pluie, des spores d’algues sont toujours présentes, invisibles. Tant qu’elles restent dans le noir, rien ne bouge. Dès qu’un rayon traverse la paroi de la cuve, la photosynthèse s’enclenche et les algues se mettent à proliférer. Au-dessus de 20 °C, l’eau peut verdir en seulement 3 à 5 jours.
À la clé, une eau opaque, malodorante, un robinet vite colmaté et parfois des larves de moustiques. Une femelle moustique tigre peut pondre jusqu’à 200 œufs dans quelques millilitres d’eau stagnante. D’où l’intérêt de bloquer la lumière… et de limiter l’accès à la surface de l’eau.
La technique zéro euro : recouvrir la cuve avec ce qu’il y a au garage
Nous avons tous déjà une vieille bâche de chantier, une housse de mobilier ou du carton qui traînent. Autant les mettre au service du jardin. L’idée est simple : rendre la cuve totalement opaque sur les faces ensoleillées. On peut utiliser :
- une bâche de chantier ou une bâche plastique occultante maintenue par des tendeurs ;
- une housse de salon de jardin glissée par-dessus un récupérateur classique ;
- un habillage en bois ou carton renforcé, recouvert de plastique sombre.
Sur une cuve IBC, un bardage en palettes ou des plantes grimpantes par-dessus la bâche fonctionnent très bien. Attention toutefois au piège du noir intégral : en plein soleil, une bâche noire réchauffe l’eau comme un radiateur, ce qui favorise encore les algues. Mieux vaut une teinte anthracite ou vert foncé, opaque mais moins chauffante.
Les bons réflexes pour une eau propre tout l’été
D’ailleurs, bloquer la lumière ne suffit pas. Un tamis ou une moustiquaire sur la gouttière, plus des gouttières nettoyées régulièrement, évitent que feuilles, poussières, pollens et insectes ne nourrissent les algues. Un couvercle solide ou une moustiquaire bien tendue au-dessus de la cuve empêche aussi les moustiques d’y pondre.
Petit bonus : un entretien annuel s’est avéré très utile, même avec une cuve protégée. Un brossage intérieur une fois par an, la vérification des filtres, et une vidange partielle si l’eau est restée immobile plus d’un mois suffisent en général. Si un jour vous changez de matériel, une cuve opaque ne coûte qu’environ 10 à 15 % de plus qu’un modèle translucide et règle le problème pour des années, quitte à ajouter une jauge externe pour suivre le niveau d’eau.
Sources
En bref
- ☀️ En été, une cuve translucide en plein soleil verdit en 3 à 5 jours, devenant opaque, malodorante et accueillante pour le moustique tigre.
- 🛠️ Les jardiniers enveloppent désormais leur récupérateur d’eau avec bâche, housse ou habillage sombre pour protéger la cuve translucide du soleil et calmer les algues.
- 🌿 Couleurs à privilégier, erreurs de bâche, filtres de gouttière et gestes anti-moustiques complètent cette protection improvisée et réservent quelques surprises aux jardiniers.
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