Piscine de jardin : avant de signer un devis, regardez pourquoi cette forme des années 80 revient en force

En 2026, dans une France qui compte déjà plus de 3,6 millions de bassins, le rectangle cède discrètement du terrain. Pourquoi la piscine haricot, star des années 80, s’impose-t-elle désormais comme la forme qui fait rêver les jardins ?

Dans les albums de famille, on voit souvent le même décor : une grande piscine bien droite, carrelage beige, transats alignés. Pourtant, dans les jardins en projet aujourd’hui, ce rectangle impeccable ne fait plus vraiment rêver. Les propriétaires cherchent autre chose qu’un couloir de nage figé au milieu de la pelouse.

La France compte plus de 3,6 millions de piscines privées selon la Fédération des professionnels de la piscine (FPP) ; dans ce paysage déjà saturé, la forme devient un vrai marqueur de style. Partout, le même mouvement se dessine : on délaisse la stricte piscine rectangulaire pour revenir à une silhouette culte des années 80… bien plus douce avec le jardin.

Pourquoi le rectangle a perdu la main au bord de la pelouse

Pendant des années, la piscine rectangulaire a rassuré : facile à tracer, simple à couvrir, très standardisée. Mais ses lignes droites ont souvent découpé les jardins comme un parking bleu. Dans un écrin de massifs et d’arbustes, ce bloc rigide paraît aujourd’hui froid, presque clinique, surtout dans les petits terrains.

Les paysagistes ont donc remis les courbes au centre du jeu, avec les formes libres. Le bassin épouse la pente, contourne un arbre précieux au lieu de l’abattre, laisse courir les massifs jusqu’au ras de l’eau. Dans cette famille, la piscine haricot s’impose comme la nouvelle star des jardins français.

Piscine haricot : le come-back des années 80 qui change le quotidien

On l’a tous vue sur les cartes postales vintage : la piscine en forme de haricot, ambiance club de vacances. En 2026, elle revient, mais avec une technique tout autre. Coques polyester prêtes à poser, bassins en béton sur mesure, filtrations monobloc sans canalisations enterrées… le look est rétro, l’entretien et le confort, eux, sont ultra modernes.

Nous avons tous déjà rêvé d’un bassin familial où chacun trouve sa place. La piscine haricot crée naturellement une zone peu profonde pour les enfants, un creux plus profond pour nager, des courbes idéales pour banquettes immergées ou plages végétalisées. D’ailleurs, ses arrondis facilitent la circulation d’eau et limitent les recoins difficiles à nettoyer.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain annuel estimé Jusqu’à 450 €/an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les courbes d’un bassin haricot suivent le terrain et créent plusieurs zones d’eau utiles, sans espace perdu ni recoins difficiles à nettoyer. 💡 Le petit plus : En misant sur une taille raisonnable, on réduit le volume d’eau à traiter et le temps nécessaire au nettoyage. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Vouloir une grande haricot collée à la maison, sans prévoir la couverture ni un accès de sécurité adapté.

Préparer son projet : les bons réflexes pour que la haricot reste un atout

Avant de dire adieu au rectangle, trois réflexes. D’abord, la taille : une haricot de 6 x 3 m suffit souvent et évite de manger tout le jardin, pour un budget qui démarre autour de 6 200 € et grimpe avec les options. Ensuite, l’écrin ; margelles en pierre claire, graminées légères et arbustes locaux soulignent ses courbes sans alourdir l’entretien. Enfin, choisir une filtration performante, voire de classe énergétique A, aide à contenir factures et produits sur la durée.