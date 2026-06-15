La piscine rectangulaire, c’est fini : voici la forme de bassin aux courbes libres qui s’impose dans les jardins

En quelques saisons, les lignes droites ont perdu leur monopole autour des terrasses françaises. Courbes lagon, haricots et bassins ovales esquissent un nouveau paysage aquatique au jardin.

Dans bien des jardins français, la piscine a longtemps ressemblé à un grand bac bleu posé au cordeau, façon mini-piscine municipale. Pratique pour faire des longueurs, certes, mais un peu froide au milieu des rosiers et des lavandes. Avec le retour du végétal luxuriant et des ambiances bohème chic, cette rigueur géométrique commence à jurer sérieusement.

À la place, une nouvelle génération de bassins s’impose : des courbes douces, des bords irréguliers, une eau couleur lagune… La piscine lagon, la forme haricot et le bassin ovale ringardisent le rectangle classique et transforment la moindre parcelle en oasis. Reste à comprendre pourquoi ces lignes libres séduisent autant, et si elles peuvent vraiment remplacer votre bon vieux couloir bleu cet été.

Pourquoi la piscine rectangulaire ne fait plus rêver

Le rectangle a été pensé pour la performance : lignes droites, profondeur homogène, margelles bien nettes. Dans un jardin de lotissement, il coupe souvent l’espace en deux, crée des angles morts et écrase la finesse des massifs. Face à des plantations foisonnantes et des terrasses en bois, ce bloc bleu paraît soudain très daté.

Les envies actuelles vont vers un extérieur plus naturel, presque sauvage, mais maîtrisé. Le rectangle impose un gros terrassement, gomme les reliefs et oblige parfois à sacrifier arbres et haies. À l’inverse, les formes organiques se glissent entre les plantations, contournent un muret, épousent une légère pente et donnent l’impression que le jardin et le bassin ont toujours vécu ensemble.

Piscine lagon, haricot, ovale : la nouvelle vague de formes organiques

Une piscine de forme libre ou lagon se reconnaît à ses contours irréguliers, sans angle droit, et à son entrée en pente douce type plage immergée. Les revêtements clairs, proches du sable ou de la pierre, associés à quelques rochers décoratifs, donnent ce fameux effet “étang tropical” très recherché. Visuellement, l’eau semble avoir creusé son lit toute seule au milieu de la pelouse.

Autour, toute une famille de bassins courbes a gagné le jardin : la piscine haricot, aux arcs très doux, la piscine ovale, idéale pour nager en douceur, ou encore les lagons très libres, presque sauvages. Nous avons tous déjà vu ces photos où les courbes dessinent naturellement une zone de nage, un coin peu profond pour les enfants et une plage parfaite pour poser un transat. Bonus discret mais appréciable : moins d’angles vifs signifie aussi moins de recoins où les feuilles et les saletés s’accumulent.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En misant sur une piscine lagon aux courbes libres, le bassin s’aligne sur le jardin, améliore la circulation de l’eau et crée des zones de baignade adaptées à chaque membre de la famille. 💡 Le petit plus : dessiner dès le début une plage immergée généreuse, orientée plein sud, pour transformer le bord du bassin en véritable salon d’extérieur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : copier une forme vue sur les réseaux sans tenir compte de la taille du terrain, de l’ensoleillement et des circulations du jardin.

Comment savoir si une forme organique est faite pour votre jardin ?

Sur un petit terrain, un mini lagon ou un haricot compact peut longer la terrasse et s’arrondir au milieu des massifs, là où un rectangle donnerait une impression d’étouffement. Dans un jardin familial, l’idéal a souvent été une grande courbe peu profonde pour les jeux, prolongée par une partie plus allongée pour vraiment nager. Sur un grand terrain, les courbes peuvent devenir plus généreuses, avec rochers, cascade ou seconde plage.

Côté budget, ces bassins sur mesure coûtent généralement plus cher qu’un rectangle standard, avec des prix qui démarrent autour de 20 000 € pour les petits modèles et grimpent facilement au-delà de 30 000 € pour un lagon très travaillé. D’ailleurs, avant de dire adieu aux angles droits, mieux vaut partir de vos usages réels – nage sportive, jeux d’enfants, farniente – puis dessiner une forme qui respecte votre terrain autant que vos envies. C’est là que la courbe devient vraiment magique.