Ces trous dans vos pommes trahissent ce ravageur discret : si vous l’ignorez, votre verger ne s’en remettra pas

Dans bien des vergers de particuliers, des pommes tombent au sol, trouées mais apparemment saines en surface. Derrière ces marques se cache le carpocapse du pommier, un ver discret que quelques gestes ciblés peuvent enfin contrer.

Vous pensiez partager vos pommes avec quelques oiseaux gourmands, et pourtant les fruits tombent au sol, troués comme par une aiguille, parfois bien avant d’être mûrs. En croquant dedans, surprise peu glamour : une galerie brunâtre, parfois un ver dodu déjà repu. Le squatteur est bien plus discret qu’un coup de bec.

Dans l’ombre de chaque petit trou se cache en réalité la larve du carpocapse du pommier, le fameux ver de la pomme. Ce papillon nocturne a trouvé le moyen idéal de transformer vos fruits en nursery. Bonne nouvelle : son cycle est bien connu, et quelques gestes suffisent à sauver la récolte.

Ces petits trous qui en disent long

Les dégâts commencent par un trou minuscule près du pédoncule ou de l’extrémité fleurie, entouré de sciure brunâtre et parfois d’une goutte de jus. À la différence d’un becquètement large et superficiel d’oiseau, ce trou cache une galerie sombre qui a fait brunir l’intérieur, grignoté les pépins et provoqué la chute prématurée de la pomme.

Un papillon nocturne au cycle redoutable

L’adulte, un petit papillon gris discret, vole surtout au crépuscule. Chaque femelle pond jusqu’à une centaine d’œufs sur feuilles ou jeunes fruits. Quelques jours plus tard, les larves ont rampé deux à cinq jours sur la peau des pommes avant de percer leur trou d’entrée : c’est la seule fenêtre où un traitement pulvérisé peut encore les atteindre.

Nous avons tous déjà pesté contre ces vers sans imaginer qu’ils se sont cachés sous l’écorce ou dans le sol pour passer l’hiver en cocon, puis sont repartis de plus belle au printemps. Depuis le retrait des insecticides chimiques pour particuliers en 2019, la parade repose sur le biocontrôle et une bonne hygiène du verger.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Récolte préservée Plus de pommes saines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ce plan de lutte intégrée bloque le carpocapse à chaque étape, en combinant pièges, traitements biologiques et grand ménage des fruits infestés. 💡 Le petit plus : Ensacher quelques pommes et installer un nichoir à mésanges au-dessus du pommier. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser les fruits troués au sol ou accrochés dans l’arbre tout l’hiver.

Le plan express pour reprendre la main

Premier réflexe dans un verger touché : ramasser très régulièrement toutes les pommes tombées ou visiblement véreuses. En les laissant au pied de l’arbre, les larves ont terminé tranquillement leur développement puis sont descendues se nymphoser, prêtes à attaquer l’année suivante. Mieux vaut les brûler, les jeter avec les ordures ou les composter très chaud.

Ensuite, il s’agit d’anticiper pour les prochaines vagues. Dès la fin de la floraison, des pièges à phéromones auront surveillé et piégé les mâles. Au moment des premiers vols massifs, des pulvérisations de Bacillus thuringiensis ou de carpovirusine, complétées par des huiles horticoles comme l’huile de neem, protègent efficacement vos fruits.

Ramasser et éliminer tous les fruits atteints.

Poser tôt les pièges à carpocapses dans la ramure.

Traiter à la sortie des œufs, jamais au hasard.

Protéger quelques beaux fruits avec des sachets en papier.