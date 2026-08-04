Sécheresse record : ces 10 tomates anciennes sauvent les récoltes quand la canicule grille tout le potager

Été 2026, sous plus de 35 °C, des jardiniers français voient leurs tomates se flétrir pendant que dix variétés anciennes continuent d’aligner des fruits colorés. Quels gestes et choix de culture rendent ces tomates presque increvables ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Solanum lycopersicum ‘Marmande’ 🌸 Nom courant Tomate Marmande 📏 Dimensions 1,5 à 2 m de haut x 40 à 60 cm de large ☀️ Exposition Plein soleil ❄️ Rusticité Ne supporte pas le gel (0 °C) 🍂 Feuillage Caduc

Le sol se fendille, les feuilles pendent comme des chiffons et le tuyau d’arrosage tourne à vide : l’été 2026 a transformé bien des potagers en fournaise. Sous plus de 35 °C plusieurs jours de suite, les tomates classiques ont cessé de rougir, ont fendu, parfois noircies au niveau du pédoncule. Beaucoup de jardiniers ont eu l’impression de regarder fondre leur été en direct.

Pourtant, au milieu de ces rangées à l’agonie, certains pieds sont restés lourds de fruits, presque insolents. Des variétés anciennes, souvent très colorées, dont les pigments, les racines profondes et le feuillage dense encaissent mieux la canicule et la sécheresse. Et si ces tomates hors normes devenaient la base d’un potager qui ne lâche plus prise ?

Quand la chaleur dépasse 35 °C, les tomates classiques déclarent forfait

Au-delà de 30–35 °C, la tomate entre en stress thermique. La floraison avorte, le pollen devient moins fertile et les fruits ont du mal à rougir. La maraîchère Nadège Roelant raconte à Radio France que « quand il fait au-dessus de 30 35 degrés, elles à se mettent un peu en sécurité et ne font plus rien ». Résultat : des tomates pleines de fruits verts, marquées d’auréoles ou de cul-noir, qui semblent ne jamais mûrir alors que c’est une réaction de protection.

Ces 10 variétés anciennes qui gardent la pêche en pleine sécheresse

Nous avons tous déjà vu une variété cataloguée « facile » s’effondrer au premier épisode caniculaire. Les tomates résistantes à la sécheresse, souvent anciennes, ont été sélectionnées dans des régions au climat rude ; leurs pigments naturels et leurs racines profondes en font des championnes de la chaleur.

Green Zebra : petite zébrée vert-jaune, peau pigmentée, chair acidulée.

Noire de Crimée : tomate pourpre, tolérante à la chaleur, goût parfumé.

Tomate Ananas : fruit bicolore, chair charnue, peau épaisse qui limite le dessèchement.

Rose de Berne : fruits rose tendre, feuillage abondant qui fait parasol naturel.

Cœur de Bœuf : type niçois ancien, charnu, adapté aux étés méditerranéens.

Cherokee Purple : tomate pourpre brun, saveur légèrement fumée, supporte les sols secs.

Andine Cornue : fruits allongés peu aqueux, très productifs même sous forte chaleur.

Black Krim : cousine de la Noire de Crimée, peu sensible au stress hydrique.

Marmande : variété du Sud-Ouest, rustique, qui fructifie régulièrement malgré les étés secs.

Roma : tomate italienne allongée, exige peu d’eau, parfaite pour les sauces.

Petit bonus : leur point commun ? Elles n’ont pas été formatées pour les rayons de supermarché, mais pour produire dans des conditions imparfaites, avec moins d’eau et de gros écarts de température.

Les bons gestes pour aider ces tomates à traverser la canicule

Un sol travaillé en profondeur et couvert d’un paillage épais de paille ou de tontes sèches agit comme une éponge. D’ailleurs, il garde jusqu’à 50 à 70 % d’humidité en plus et permet à des tomates bien enracinées de tenir 10 à 15 jours sans arrosage. Arrosez alors rarement mais abondamment, de préférence tôt le matin, toujours au pied.

Aux heures brûlantes, un voile d’ombrage, un drap clair ou une canisse limitent les coups de soleil sur les fruits. Évitez de dénuder les pieds : le feuillage reste leur meilleur parasol et protège le sol de l’évaporation.