Éclipse du 12 août 2026 : ces 4 signes du zodiaque pourraient voir leur vie amoureuse basculer d’un coup

Le 12 août 2026, le ciel du soir va se troubler : en France, jusqu’à 99,5 % du Soleil disparaîtront derrière la Lune, la lumière chutera, un petit froid s’installera, le silence montera d’un coup. Dans cette atmosphère suspendue, beaucoup auront l’impression que quelque chose bascule, dehors comme dedans.

Pour les astrologues, une éclipse solaire n’est jamais anodine : elle ouvre un nouveau cycle, souvent vécu comme un reset. L’horoscope d’août 2026 pointe d’ailleurs quatre signes, plus exposés que les autres à un changement de cap.

Éclipse du 12 août 2026 : un choc dans le ciel, un tournant pour certains signes

Entre 19 h 20 et un peu après 21 h, la France vivra une éclipse solaire rasante, partielle mais très profonde. Le disque sera occulté à plus de 90 %, avec un pic à 99,5 % vers la côte basque, aux portes de la totalité.

Quand la lumière baisse d’un coup, que l’air se refroidit et qu’un vent d’éclipse se lève, le décor invite à l’introspection. En plein Soleil en Lion, ce phénomène accentue tout ce qui touche au cœur, à l’ego et au désir de rayonner.

Ces 4 signes astrologiques en première ligne face à l’éclipse

Pionnier du zodiaque, le Bélier se trouve en première ligne : l’éclipse tombe alors que le Soleil en Lion exalte déjà son magnétisme. « Bien que l’art de la réplique vous vienne naturellement en séduction jusqu’au 13 août, vos charmes seront éclatant et attireront aisément l’attention durant la deuxième quinzaine grâce à l’effet charisme XXL du Soleil en Lion », annonce l’horoscope du Bélier pour Marie Claire. Cette configuration ouvre la voie à une nouvelle histoire d’amour ou à une façon différente de séduire, tout en signalant des imprévus et des projets retardés où il vaut mieux ne pas se précipiter affectivement. Pour le Gémeaux, l’éclipse agit davantage comme un choix à poser : « Chère Gémeaux, ce mois d’août promet de déposer le bonheur à votre porte, surtout dans le domaine des sentiments. Dès le 7 août et jusqu’au 19, le tandem Vénus en Balance et Jupiter en Lion vous souffle un vent d’harmonies célestes. Les amoureux auront leur part de douceur et les célibataires pourraient faire une rencontre marquante », assure l’horoscope du Gémeaux, qui met ensuite l’accent sur la nécessité de décisions plus éclairées.

Pour le Lion, né en plein cœur de l’éclipse, le mois ressemble à un feu d’artifice sentimental. « Ce mois d’août est pour vous, natifs et natives du Lion, une symphonie d’amour et de bonheur à chaque coin de rue. Du 7 au 17 août, sous l’égide de Vénus en Balance et Jupiter en Lion, l’atmosphère est propice aux rencontres magiques et aux moments de complicité qui s’épanouissent en une rhapsodie romantique », souligne l’horoscope du Lion. Les couples rayonnent ensemble, les célibataires captent tous les regards, ce qui peut marquer un nouveau départ dans la façon d’aimer et d’assumer sa place. Pour le Sagittaire, l’éclipse accompagne une envie d’horizons neufs : « Chère Sagittaire, votre cœur s’ouvre à un mois vibrant en émotions hautes en couleur. Du 7 au 19 août, grâce à la danse astrale de Vénus et Jupiter, attendez-vous à un regain d’amour et de complicité, idéal pour des aventures romantiques sous un ciel d’azur. Vous aurez soif d’explorer de nouveaux horizons affectifs, et ces planètes bienveillantes ne manqueront pas de vous offrir des rencontres joyeuses et inoubliables », affirme l’horoscope du Sagittaire, qui évoque aussi voyages, escapades et besoin de mieux canaliser son enthousiasme.

Comment préparer ce nouveau départ si vous êtes concerné

Si vous êtes Bélier, Gémeaux, Lion ou Sagittaire, ou que votre ascendant porte l’un de ces signes, l’éclipse du 12 août 2026 peut devenir un repère intime. Profitez de la lumière qui baisse pour clarifier ce que vous voulez changer.

Choisissez un lieu calme au coucher du Soleil.

Observez vos sensations sans rien juger ni forcer.

Notez trois choses à laisser, trois à accueillir.