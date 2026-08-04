Canicule, sécheresse : ces 3 légumes oubliés continuent de pousser quand tout grille dans votre potager

Entre canicules à répétition et arrosoirs rationnés, de simples légumes oubliés qui supportent la chaleur changent silencieusement nos potagers. Quels atouts les rendent si précieux cet été ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Tetragonia tetragonioides 🌸 Nom courant Tétragone cornue, épinard de Nouvelle-Zélande 📏 Dimensions 30 à 50 cm de hauteur, tiges rampantes jusqu’à 1 m d’étalement ☀️ Exposition Plein soleil à mi-ombre ❄️ Rusticité Jusqu’à 0 °C, détruite par les premières gelées 🍂 Feuillage Caduc, feuilles épaisses et charnues

Dans bien des jardins, la scène est la même chaque été : la terre se craquelle, les salades filent en graines, les tomates stoppent net à la moindre alerte canicule. L’arrosoir devient un objet de calcul, pas de plaisir, et le carré potager perd doucement ses couleurs.

Pendant ce temps, trois légumes oubliés continuent de pousser presque comme si de rien n’était. Tétragone cornue, arroche des jardins et pourpier maraîcher ont traversé les siècles et semblent taillés pour nos étés qui surchauffent. Et si c’étaient eux, les nouvelles stars discrètes du potager ?

Quand la canicule bouscule les stars du potager

Les épisodes de chaleur arrivés plus tôt au printemps ont fini par changer les règles du jeu. Laitues pommées et épinards classiques adorent la fraîcheur ; dès que le thermomètre grimpe, ils montent en graines, deviennent amers et réclament des arrosages constants. Résultat : beaucoup d’eau dépensée pour des récoltes décevantes.

Longtemps cantonnés aux jardins de curé, des légumes-feuilles plus rustiques refont surface. Adaptés aux sols pauvres, capables d’encaisser le plein soleil et une certaine sécheresse, ils offrent une vraie alternative pour un potager résilient qui continue de produire quand les autres cultures tirent la langue.

Tétragone, arroche, pourpier : le trio feuillu qui aime la chaleur

Nous avons tous déjà vu une planche de salades brûlée fin juillet. Avec ces trois-là, le décor change. La tétragone cornue, surnommée épinard de Nouvelle-Zélande, forme un tapis dense de feuilles croquantes. Elle adore le soleil et produit du début de l’été jusqu’aux premières gelées, à condition d’avoir été semée en sol bien réchauffé et légèrement paillé.

L’arroche des jardins, haute et élégante, existe en vert, blond ou rouge. Elle se sème en lignes, s’éclaircit à 25 cm et repousse généreusement si l’on cueille régulièrement les jeunes feuilles. Quant au pourpier maraîcher, longtemps arraché comme mauvaise herbe, ses petites feuilles charnues stockent l’eau et lui permettent de tenir des semaines avec très peu d’arrosage. Ensemble, ils cochent toutes les cases :

ils supportent la chaleur et les sols secs mieux que les salades classiques ;

ils se contentent d’un arrosage de démarrage, puis de quelques passages espacés ;

ils prolongent la saison des feuilles fraîches jusqu’à l’automne, même en pot ou en jardinière.

Installer un potager plus résilient, même en petit espace

Ces légumes se sèment en pleine terre du printemps jusqu’au milieu de l’été, en profitant d’un sol chaud qui fait lever les graines en quelques jours. En août, lorsque les rangs de pois ou d’ail laissent des trous, ils relancent le potager : une tétragone sur le bord, quelques lignes d’arroches, du pourpier semé à la volée comme paillage vivant entre les rangs.

Dans le Nord ou en altitude, on anticipe plutôt les semis au printemps pour récolter tout l’été. Dans le Sud, on peut tenter des semis plus tardifs, en veillant à arroser en pluie fine le soir et à garder un paillage épais pour limiter l’évaporation. En bac sur un balcon, un simple mélange terre de jardin–compost suffit : une arroche au centre, une tétragone retombante et du pourpier en lisière offrent un mini-bouquet comestible, prêt à affronter les prochains coups de chaud.