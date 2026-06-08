Apéro : ces fleurs farcies crousti-fondantes ont disparu avant la fin du verre, grâce à ce secret tout bête

À l’heure de l’apéro, ces fleurs de courgettes farcies à la ricotta font disparaître le plat en quelques minutes. Voici comment obtenir ce croustillant doré sans les abîmer.

Une odeur chaude de citron et d’ail, un petit crac net sous la dent, puis un cœur tout doux à la ricotta : ces fleurs de courgettes farcies mettent tout le monde d’accord en un instant.

On les imagine fragiles, compliquées à farcir. Pourtant, avec quelques gestes précis, le plat revient vide avant qu’on ait fini le premier verre.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 16 fleurs de courgettes fraîches, si possible avec tige

✅ 250 g de ricotta, 40 g de parmesan râpé, 1 œuf

✅ Basilic, menthe, ciboulette, 1 gousse d’ail, zeste d’un citron

✅ Pâte et friture : 160 g de farine, 20 g de fécule, 200 ml d’eau pétillante froide, levure, huile, sel, poivre

Pourquoi les fleurs de courgettes farcies font un carton à l’apéro

Sur le plat, les beignets de fleurs de courgettes farcies forment une petite montagne dorée ; la pâte croque, la fleur protège la farce ricotta–herbes, et la fraîcheur citronnée remplace en beauté chips et biscuits salés.

Étape 1 : préparer la farce crémeuse qui ne fuit pas

Pour éviter l’effet « farce qui coule », on vise une texture onctueuse mais ferme : ricotta, parmesan, œuf, ail râpé, herbes et zeste juste mélangés, sans trop travailler.

On garnit peu : une cuillerée à café suffit pour refermer la fleur sans forcer, puis torsader très légèrement le bout des pétales pour enfermer la crème.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger ricotta, parmesan, œuf, ail, zeste et herbes ; saler, poivrer, jusqu’à obtenir une farce crémeuse qui se tient. Technique : Ouvrir chaque fleur, retirer le pistil, sécher au papier absorbant, puis remplir à moitié seulement avant de torsader doucement l’extrémité. Cuisson : Mélanger farine, fécule, levure et sel, ajouter l’eau pétillante glacée ; tremper les fleurs farcies et les plonger aussitôt dans l’huile à 170–180 °C pendant 2 à 3 minutes. Finition : Égoutter sur papier absorbant, saler aussitôt, dresser en petite montagne et servir tiède avec des quartiers de citron et un peu de zeste.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté 3/5 🔍 Le secret de l’expert L’eau pétillante glacée et la levure emprisonnent de l’air qui gonfle à la cuisson ; la pâte reste fine, alvéolée. La fécule limite le gluten et garde la croûte sèche, tandis qu’une huile bien chaude bloque l’absorption de graisse. ✨ Le twist gourmand : On peut ajouter feta émiettée et zeste d’orange dans la farce, ou une pointe de piment, puis servir avec une sauce yaourt–citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais plonger des fleurs mouillées ou trop remplies dans une huile tiède ; elles éclatent, la farce sort et la pâte se gorge d’huile.

Variantes & twists gourmands pour les prochains apéros

Une fois la technique en main, on varie la farce : mozzarella et anchois, quelques câpres, ou un mélange ricotta–feta pour un goût plus marqué.

On peut aussi parfumer la pâte avec un soupçon de paprika fumé, changer les herbes (un peu d’aneth, de persil plat) et servir avec une citronnade bien fraîche.