J’ai failli arracher mon laurier-rose grillé par la canicule : ce simple test m’a évité une grosse erreur

Après une canicule, mon laurier-rose n’était plus qu’un squelette sec, prêt pour la benne. Un simple grattage d’écorce a révélé une autre réalité au jardin.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Nerium oleander 🌸 Nom courant Laurier-rose 📏 Dimensions 1,5 à 3 m de haut x 1 à 2 m de large ☀️ Exposition Plein soleil, situation chaude, sol bien drainé ❄️ Rusticité Jusqu’à environ -8 °C 🍂 Feuillage Persistant

En plein cœur de juillet, le grand laurier‑rose du jardin peut soudain ressembler à une silhouette d’hiver : rameaux nus, feuilles marron en tapis au pied, allure de bouquet sec. Après la canicule, nous avons tous déjà attrapé la scie en nous disant que l’arbuste avait grillé pour de bon.

Ce tableau de bois mort, pourtant, cache souvent une autre histoire. Sous une écorce qui paraît terne, le laurier‑rose reste parfois bien vivant, prêt à refaire du feuillage si on l’aide un peu. Pour éviter l’arrachage de trop, il existe un test ultra simple et quelques gestes clés qui changent tout après la canicule.

Pourquoi votre laurier-rose peut se retrouver nu après la canicule sans être mort

Face à une chaleur extrême, cet arbuste méditerranéen a développé une stratégie radicale : il se débarrasse de son feuillage pour limiter l’évaporation. En sacrifiant ses feuilles, il concentre ses forces sur les racines et le bois, là où se trouvent ses réserves d’eau. C’est pour cela qu’un laurier-rose peut se retrouver presque nu en quarante‑huit heures, tout en restant bien vivant à l’intérieur.

Ce qui trouble souvent, c’est la vitesse de la défoliation. Un manque d’eau ou un excès d’arrosage font jaunir les feuilles progressivement, sur plusieurs semaines. Après une alternance d’averses et de canicule, en revanche, les feuilles jaunissent puis tombent en masse en quelques jours seulement. L’arbuste ressemble alors à un fagot sec, mais tant que la sève circule dans le tronc, rien n’est perdu.

Le test du grattage : le bon réflexe avant de tout arracher

Avant de sortir la bêche, un geste suffit pour savoir si la plante vit encore : le test du grattage. Sur une tige de l’épaisseur d’un crayon, on enlève très délicatement une fine pellicule d’écorce, sur quelques millimètres seulement. Si la couche juste dessous apparaît verte et légèrement humide, le cambium est vivant et la sève circule ; si tout est brun, sec et fibreux, cette portion de rameau est morte.

Un seul essai ne suffit pas toujours. Les tiges les plus exposées au soleil ont pu griller alors que la base reste indemne. Mieux vaut répéter le geste sur deux ou trois branches, puis descendre de plus en plus près du pied. Tant qu’une zone verte apparaît quelque part sur l’arbuste, le sujet peut repartir ; seules les parties entièrement brunes méritent d’être supprimées.

Les bons gestes pour aider un laurier-rose nu à repartir après la canicule

Une fois la vie confirmée, il s’agit surtout de ne pas achever l’arbuste par excès de zèle. L’arrosage doit être profond mais espacé : un bon arrosoir au pied une à deux fois par semaine, plutôt que de petits apports quotidiens qui détrempent la surface et finissent par asphyxier les racines. On taille ensuite seulement le bois sec, juste au‑dessus de la dernière zone verte, puis on installe un paillage autour du pied pour garder la fraîcheur. Avec un peu de patience, de nouvelles pousses sortent de la base ou des charpentières en quelques semaines, et le laurier‑rose se rhabille.