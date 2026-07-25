Lavande qui noircit en plein été : ce réflexe « pour la sauver » est en fait en train de la tuer

Quand une lavande qui noircit en été s’affaisse au cœur du massif, beaucoup accusent la sécheresse. Et si ce symptôme trahissait plutôt un excès d’eau bien intentionné ?

Votre lavande semblait parfaite en juin, compacte, bleutée, bourdonnante d’abeilles… et puis, en plein cœur de l’été, le centre a noirci, les tiges se sont ramollies, la touffe a pris une odeur suspecte. Réflexe immédiat : filer chercher l’arrosoir, persuadé qu’elle meurt de soif.

Avec la lavande vraie (Lavandula angustifolia), ce réflexe a pourtant souvent achevé le pied plutôt que de le sauver. Cette plante méditerranéenne, qui a grandi sur des sols caillouteux et brûlants, a été faite pour vivre avec très peu d’eau. Dans les champs du plateau de Valensole, les pieds adultes n’ont jamais été arrosés en été et ils ont prospéré. Alors, que raconte vraiment cette lavande qui noircit du cœur ?

Reconnaître la “fausse sécheresse” d’une lavande qui noircit

Quand Pause-maison (Ouest-France) décrit « Les cœurs noircis, les tiges qui deviennent molles, l’odeur de terre pourrie sous les touffes grises », il s’agit typiquement d’un excès d’eau, pas d’un manque. En cas de vraie soif, la lavande a pris un aspect globalement gris, sec, presque croustillant, et la terre s’est décollée des parois du pot. Si, au contraire, seules les bases noircissent, que les tiges se plient comme du caoutchouc et que le sol reste frais à 5–10 cm de profondeur, on parle plutôt de pourriture du collet.

Sous la surface, l’humidité qui a stagné au niveau du collet a asphyxié les racines. Des champignons du sol comme Phytophthora, Botrytis ou Rhizoctonia se sont installés, ont attaqué les racines puis ont remonté vers le cœur de la touffe. La plante s’est affaissée, le jaunissement a commencé à la base avant de se transformer en nécrose noire : tout imite la sécheresse, alors que la lavande baigne littéralement.

Nous avons tous déjà trop arrosé : comment casser le cercle vicieux

Nous avons tous déjà vu une lavande mollir un soir de canicule et nous avons aussitôt arrosé… puis recommencé deux jours après, surtout en pot ou en sol argileux lourd. Or une lavande bien installée, en pleine terre drainante, n’a presque plus été arrosée après sa première année. Seuls 4 ou 5 arrosages profonds, espacés de deux à trois semaines le premier été, lui ont vraiment été utiles pour enfoncer ses racines.

Dès que le cœur noircit en été, le protocole d’urgence est clair : arrêter l’arrosage, retirer tout paillage organique collé au pied, dégager doucement la terre autour du collet, vider les soucoupes et surélever les pots. On a creusé à la main sur 15–20 cm pour vérifier l’humidité réelle et senti la zone : une odeur de moisi a confirmé que l’eau stagnait. Tant que la terre est fraîche, on laisse sécher, sans “petites gorgées” de consolation.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’arrosage jusqu’à -90 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En stoppant l’eau et en dégageant le collet, on redonne de l’oxygène aux racines et l’on freine les champignons responsables du noircissement. La taille des parties atteintes limite la progression de la nécrose et permet à la lavande, plante de sol sec, de repartir sur du bois sain. 💡 Le petit plus : après séchage du sol, ajoutez un anneau de gravier ou de pouzzolane autour du pied pour éviter que l’eau ne stagne à nouveau au niveau du collet. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : répondre à chaque feuille flétrie par un nouvel arrosage alors que la terre est encore humide en profondeur.

Préparer une lavande qui traversera l’été sans arrosoir

Pour une lavande en pleine terre, surtout en sol argileux lourd, la meilleure assurance-vie a été la butte drainante : 10 à 20 cm de mélange terre du jardin et gravier ou pouzzolane, collet juste au niveau du sol et paillage minéral plutôt qu’écorces collées au pied. Une fois le pied âgé de plus d’un an, on le laisse vivre comme en Provence, sans arrosage estival, sauf sécheresse vraiment exceptionnelle.

En pot, la sécurité passe par un contenant percé d’au moins 30 cm de diamètre, rempli d’un substrat très minéral (environ 40 % de sable ou de pouzzolane). On arrose alors à fond, puis on laisse sécher plusieurs jours, en vérifiant au doigt sur 3–5 cm avant chaque apport. D’ailleurs, une taille légère après floraison a déjà aidé la touffe à rester compacte et aérée, limitant ces fameuses zones humides au cœur où les champignons adorent s’installer.