Ce simple légume vert mixé en fausse glace grecque bluffe tous les invités, surtout à l’apéro

Servi en verrines glacées, ce faux dessert au concombre ressemble à un yaourt grec ultra chic, mais cache un twist salé inattendu. En quelques minutes et sans sorbetière, la texture se transforme en granité puis en soupe froide, et c’est là que tout se joue.

Au milieu des verres qui perlent sur la table, ces petites verrines ont fait un silence : une masse blanche crémeuse, piquée de cubes vert pastel, exactement comme un nouveau dessert glacé. Au nez, menthe et citron ; à la cuillère, une fraîcheur nette, presque électrique.

Personne ne s’attendait à croquer dans un simple concombre mixé, inspiré d’un apéro vu en Grèce, servi comme un faux dessert glacé au concombre. Pourtant, le principe est enfantin : des glaçons de concombre dans du yaourt grec salé. Reste à maîtriser la technique.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 concombre avec la peau (≈ 350 g), 10-12 feuilles de menthe, 15 ml de jus de citron, 2 g de sel fin

✅ 400 g de yaourt grec nature, 80-120 ml d’eau très froide

✅ 15-30 ml d’huile d’olive, 1 petite gousse d’ail, sel et poivre

✅ Menthe ciselée, 40 g de feta émiettée, zaatar ou piment d’Espelette

Pourquoi ce faux dessert glacé au concombre bluffe tous les invités

Visuellement, on lit un granité chic : base blanche façon yaourt glacé, cubes givrées, herbes en topping. En bouche, c’est un tzatziki à boire, qui passe de la crème épaisse à la soupe froide au fil des minutes. Cette évolution de texture amuse autant qu’elle rafraîchit.

La méthode express : glaçons de concombre et yaourt grec salé

L’astuce consiste à mixer le concombre avec la menthe, le citron et le sel, puis à le congeler en petits glaçons de concombre d’un vert franc. Le jour J, on les laisse fondre lentement dans un yaourt grec assoupli à l’eau glacée et relevé d’huile d’olive.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper le concombre, le mixer avec menthe, citron et sel jusqu’à purée lisse. Technique : Verser dans un bac à glaçons, congeler au moins 4 heures. Cuisson : Fouetter le yaourt grec avec l’eau très froide, sel, poivre et huile. Finition : Répartir en verrines, ajouter 2 ou 3 glaçons, menthe, zaatar, feta.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 10 min 🔍 Le secret de l’expert Le concombre, très riche en eau, forme des micro-cristaux en glaçons. En fondant, ils se lient aux protéines du yaourt grec et à l’huile d’olive, ce qui garde la texture onctueuse. Menthe et citron accentuent la sensation de froid sans alourdir la recette. ✨ Le twist gourmand : En version méga grecque, on ajoute feta émiettée, filet d’huile d’olive fruitée et pain pita grillé à côté. Pour un clin d’œil sucré, un trait de miel et un zeste de citron vert suffisent à rappeler un vrai dessert glacé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Trop d’eau ou trop de glaçons diluent tout ; on se retrouve avec une soupe fade. Toujours garder le yaourt bien épais et ne pas dépasser trois glaçons par petite verrine.

Twists et conservation de ce faux dessert glacé au concombre

Les glaçons de concombre se gardent 2 à 3 mois, dans une boîte hermétique. On varie ensuite à l’infini : plus d’ail pour le côté tzatziki, ou citron vert et miel pour une version quasi sucrée.