Ces engins de jardin que tout le monde utilise doivent être assurés, sous peine d’une amende jusqu’à 3 750 €

En pilotant une tondeuse autoportée au fond du jardin, vous manipulez peut-être un véritable véhicule aux yeux du Code des assurances. Quels engins exigent une assurance obligatoire sous peine d’amende salée et de gros ennuis en cas d’accident ?

Un dimanche de tonte, la scène semble parfaite : gazon bien net, enfants qui rient, odeur d’herbe coupée. Pourtant, derrière la tondeuse qui file au fond du jardin se cache parfois… un véhicule aux yeux de la loi, avec ses obligations et ses sanctions.

Car certains équipements de jardin motorisés ne sont plus considérés comme de simples outils, mais comme de vrais engins de circulation. Ils peuvent alors vous exposer à une amende salée et à des frais d’indemnisation en cas d’accident. Avant la prochaine tournée de tonte, mieux vaut savoir où vous en êtes.

Pourquoi votre tondeuse de jardin est aussi un véhicule à moteur

Le Code des assurances assimile à un véhicule tout engin qui avance tout seul au sol grâce à un moteur, sans rail. Comme le rappelle Le Parisien, il s’agit de « tout engin automoteur capable de circuler au sol grâce à une force mécanique, sans être relié à une voie ferrée ». Depuis 2004, cette définition englobe les **tondeuses autoportées** et certains motoculteurs utilisés de façon comparable.

Concrètement, dès qu’on s’assoit dessus pour conduire, avec siège, volant, quatre roues et moteur, la machine devient un **véhicule terrestre à moteur**. Même si elle ne quitte jamais votre propriété, une collision, une projection de caillou ou une perte de contrôle peut blesser quelqu’un ou abîmer le bien d’un tiers : votre responsabilité est engagée comme avec une petite voiture.

Les équipements de jardin vraiment concernés par l’assurance obligatoire

En première ligne, on trouve les **tracteurs tondeuses** et tondeuses autoportées : on monte dessus, on conduit, on circule dans le jardin. Ces engins doivent être assurés au minimum en **responsabilité civile**, afin de couvrir les dommages causés à autrui, même s’ils ne sortent jamais sur la route.

Certains motoculteurs puissants, utilisés aussi pour se déplacer, peuvent être assimilés à ces véhicules motorisés. À l’inverse, une tondeuse poussée classique ou un petit outil électrique portatif restent en général couverts par la responsabilité civile “vie privée” de l’assurance habitation. Mais les frontières varient selon les contrats : un coup de fil à l’assureur permet de lever le doute.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité NC/10 Risque évité Amende jusqu’à 3 750 € et accident non couvert 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En déclarant votre tondeuse autoportée ou votre motoculteur comme véhicule terrestre à moteur et en vérifiant qu’ils sont bien couverts au titre de la responsabilité civile, vous respectez le Code des assurances et transférez à l’assureur l’indemnisation des dommages causés à des tiers. 💡 Le petit plus : demander une attestation écrite mentionnant expressément vos engins de jardin motorisés et la garantie responsabilité civile associée. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : présumer que votre assurance habitation couvre d’office la circulation de votre tondeuse autoportée sans l’avoir confirmé par écrit.

Les bons réflexes pour éviter amende et mauvaises surprises