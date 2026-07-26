Buis qui brunit en canicule : sans fils ni chenilles, ce réflexe avec l’insecticide peut le condamner

En pleine canicule, vos buis virent au roux et vous pensez aussitôt à la pyrale du buis. Avant tout insecticide, quelques indices clés changent complètement la marche à suivre.

Canicule, terre qui craquelle, buis taillé au cordeau qui roussit en quelques jours… Dans la panique, beaucoup courent acheter un insecticide spécial pyrale du buis, persuadés de revivre une invasion. Ce réflexe paraît logique, mais il peut achever l’arbuste.

Car un buis qui brunit en canicule sans fils de soie ni chenilles n’est généralement pas attaqué par la pyrale, mais grillé par la chaleur. L’enjeu devient de poser le bon diagnostic avant d’ajouter un produit de plus.

Buis qui brunit en canicule : pyrale ou simple coup de chaud ?

La pyrale laisse toujours des indices. Les feuilles sont grignotées, sèchent puis tombent ; en écartant les rameaux, on voit des toiles, des fils de soie, de petits cocons et de nombreuses déjections foncées. Les chenilles vertes à tête noire deviennent vite très visibles.

Le bon réflexe consiste donc à inspecter le cœur du buisson avant tout traitement. Comme le rappelle Ouest-France, « Voilà pourquoi l’écartement des feuilles avant tout traitement n’est pas une option, c’est une obligation. » Deux scénarios se présentent :

Scénario pyrale : fils de soie, crottes, chenilles, rameaux défoliés, dégâts qui commencent à l’intérieur du buis.

: fils de soie, crottes, chenilles, rameaux défoliés, dégâts qui commencent à l’intérieur du buis. Scénario coup de chaud : feuillage roux surtout côté soleil, aucune toile ni déjection après inspection, contexte de chaleur extrême ou d’arrosages irréguliers.

Ce que la canicule fait vraiment à votre buis

En période de canicule, le buis réagit comme n’importe quel arbuste en plein stress hydrique : il ferme ses petits pores pour limiter l’évaporation et se met en mode survie. Les feuilles les plus exposées se dessèchent, sacrifiées pour protéger les racines et les bourgeons encore vivants. Ces parties brunies sont mortes ; elles ne reverdiront pas, même avec le meilleur produit. Nous avons tous déjà eu le réflexe d’arroser plus, parfois en mouillant le feuillage en plein après-midi, au risque d’abîmer encore des racines fragilisées.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Pulvérisations évitées Plusieurs par saison 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce que vous inspectez d’abord le cœur du buis pour vérifier l’absence de fils de soie et de crottes avant tout traitement. 💡 Le petit plus : Ce réflexe protège aussi les auxiliaires, comme les mésanges et les micro-insectes utiles. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Pulvériser un insecticide en plein après-midi sur un buis grillé, juste parce qu’il a bruni.

Les bons gestes pour aider un buis grillé sans l’empoisonner

Face à un buis grillé mais sans chenilles, la priorité est d’alléger le choc thermique. Une ombrière légère, un drap ou un carton côté sud aux heures chaudes limite la surchauffe. Un paillage épais au pied garde la fraîcheur et réduit l’évaporation. L’arrosage se fait le soir, directement au pied et en profondeur, jamais sur le feuillage en plein soleil.

À l’inverse, mieux vaut oublier taille, engrais « coup de fouet » et insecticide tant que la plante est en détresse, sans chenilles visibles. Traiter un feuillage déjà mort ne le ressuscitera pas et ajoute un stress chimique. Même un Bacillus thuringiensis est à réserver à plus tard, seulement si des fils de soie et des larves sont présents, car, comme le rappelle Jean‑Yves Meignen à ICI Drôme Ardèche, « On ne peut agir quasiment que sur les chenilles ».