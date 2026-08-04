Apéro à 32 °C, personne n’avait faim : cette tartinade de légumes du soleil a tout fait disparaître

Par 32 °C, cette tartinade aubergine tomate posée sur la table d’été met tout le monde d’accord en quelques bouchées. Quelle méthode lui donne ce pouvoir rafraîchissant et ultra gourmand ?

À 32 °C, l’air vibre, les verres perlent et la terrasse sent la crème solaire. Autour de la table, tout le monde soupire « pas faim », jusqu’à ce que arrive un bol rouge sombre, brillant, posé au centre comme par hasard. Un parfum de tomate confite, d’aubergine rôtie et d’ail au basilic commence à flotter ; les conversations ralentissent, les regards glissent vers les tranches de pain grillé.

Une cuillère racle le bord, un gressin plonge, puis un autre ; en dix minutes, le bol est presque vide. Cette tartinade aubergine tomate a ce pouvoir discret de réveiller l’appétit même en plein cagnard, légère mais ultra parfumée, parfaite à tartiner sans réfléchir. Comment on obtient, à chaque fois, ce bol qui se vide tout seul en quelques bouchées ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 grosse aubergine (350 g) et 300 g de tomates mûres

✅ 1 oignon jaune (120 g) et 2 gousses d’ail frais

✅ 60 ml d’ huile d’olive et 30 g de concentré de tomate

et 30 g de concentré de tomate ✅ 1 c. à café d’épices italiennes, 10 g de basilic, sel, poivre

32 °C sur la terrasse et « personne n’avait faim » : pourquoi cette tartinade aubergine-tomate disparaît en dix minutes

Quand il fait très chaud, on fuit les apéros lourds, les plateaux de charcuterie et les fromages coulants. On veut du frais, du végétal, quelque chose qui se mange presque sans y penser entre deux gorgées bien frappées.

C’est exactement ce que propose cette tartinade de légumes du soleil : une base d’aubergine fondante, de tomate bien réduite, relevée par l’oignon, l’ail, les épices italiennes et un filet généreux d’huile d’olive. Résultat : une texture crémeuse qui tient sur le pain et un goût qui appelle la bouchée suivante.

Pas à pas : la méthode inratable pour une tartinade qui ne rend pas d’eau

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Ciseler l’oignon, hacher l’ail, couper l’aubergine en dés, concasser les tomates, en retirant un peu de graines si elles sont très juteuses. Technique : Faire revenir l’oignon avec une pincée de sel dans la moitié de l’huile, ajouter l’ail puis l’aubergine et laisser dorer 8 à 10 minutes. Cuisson : Ajouter les tomates, le concentré, le reste d’huile, les épices, sel et poivre, puis laisser compoter 12 à 15 minutes à découvert. Finition : Hors du feu, ajouter le basilic et éventuellement tahini ou fromage frais, mixer, rectifier l’assaisonnement, laisser tiédir puis refroidir au moins 30 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h (préparation, cuisson, repos) 🔍 Le secret de l’expert Cuire les légumes à feu moyen jusqu’à réduction concentre les saveurs et donne une texture dense et facilement tartinable. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de tahini ou de fromage frais, puis finir avec huile crue et graines. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas mixer des légumes encore aqueux ou cuits à couvert ; la tartinade deviendrait fade.

Variantes et idées pour tremper quand il fait 32 °C

Elle se prépare la veille, se garde deux jours au frais et se sert glacée avec pain, gressins ou crudités.