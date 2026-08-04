Apéro à 32 °C, personne n’avait faim : cette tartinade de légumes du soleil a tout fait disparaître
Par 32 °C, cette tartinade aubergine tomate posée sur la table d’été met tout le monde d’accord en quelques bouchées. Quelle méthode lui donne ce pouvoir rafraîchissant et ultra gourmand ?
À 32 °C, l’air vibre, les verres perlent et la terrasse sent la crème solaire. Autour de la table, tout le monde soupire « pas faim », jusqu’à ce que arrive un bol rouge sombre, brillant, posé au centre comme par hasard. Un parfum de tomate confite, d’aubergine rôtie et d’ail au basilic commence à flotter ; les conversations ralentissent, les regards glissent vers les tranches de pain grillé.
Une cuillère racle le bord, un gressin plonge, puis un autre ; en dix minutes, le bol est presque vide. Cette tartinade aubergine tomate a ce pouvoir discret de réveiller l’appétit même en plein cagnard, légère mais ultra parfumée, parfaite à tartiner sans réfléchir. Comment on obtient, à chaque fois, ce bol qui se vide tout seul en quelques bouchées ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 grosse aubergine (350 g) et 300 g de tomates mûres
- ✅ 1 oignon jaune (120 g) et 2 gousses d’ail frais
- ✅ 60 ml d’huile d’olive et 30 g de concentré de tomate
- ✅ 1 c. à café d’épices italiennes, 10 g de basilic, sel, poivre
32 °C sur la terrasse et « personne n’avait faim » : pourquoi cette tartinade aubergine-tomate disparaît en dix minutes
Quand il fait très chaud, on fuit les apéros lourds, les plateaux de charcuterie et les fromages coulants. On veut du frais, du végétal, quelque chose qui se mange presque sans y penser entre deux gorgées bien frappées.
C’est exactement ce que propose cette tartinade de légumes du soleil : une base d’aubergine fondante, de tomate bien réduite, relevée par l’oignon, l’ail, les épices italiennes et un filet généreux d’huile d’olive. Résultat : une texture crémeuse qui tient sur le pain et un goût qui appelle la bouchée suivante.
Pas à pas : la méthode inratable pour une tartinade qui ne rend pas d’eau
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Ciseler l’oignon, hacher l’ail, couper l’aubergine en dés, concasser les tomates, en retirant un peu de graines si elles sont très juteuses.
- Technique : Faire revenir l’oignon avec une pincée de sel dans la moitié de l’huile, ajouter l’ail puis l’aubergine et laisser dorer 8 à 10 minutes.
- Cuisson : Ajouter les tomates, le concentré, le reste d’huile, les épices, sel et poivre, puis laisser compoter 12 à 15 minutes à découvert.
- Finition : Hors du feu, ajouter le basilic et éventuellement tahini ou fromage frais, mixer, rectifier l’assaisonnement, laisser tiédir puis refroidir au moins 30 minutes.
Variantes et idées pour tremper quand il fait 32 °C
Elle se prépare la veille, se garde deux jours au frais et se sert glacée avec pain, gressins ou crudités.
En bref
- 🥵 Par 32 °C sur la terrasse, une tartinade aubergine tomate maison devient la star de l’apéro léger partagé entre amis.
- 🍅 Légumes du soleil, huile d’olive et basilic se transforment en crème salée grâce à une cuisson maîtrisée et un mixage précis.
- ❄️ Astuces de repos au frais, petits twists crémeux et toppings croquants achèvent de rendre cette tartinade estivale étonnamment addictive.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité