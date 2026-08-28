Avant son nouvel album, Angèle sort ce titre électro dansant : les aveux qu’elle y glisse désarçonnent ses fans

Avant la sortie d’Instinct le 16 octobre, Angèle bouscule ses fans avec Une seule vie, single électro-pop aussi dansant que troublé. Entre urgence de vivre et doutes intimes, le morceau ouvre un chapitre plus vulnérable dont le clip accentue encore le vertige.

Un simple cliché d’une boule métallisée marquée « 2026 », postée sur Instagram, a suffi pour relancer toutes les théories des fans. Avec ce teasing minimaliste, Angèle préparait en réalité le retour d’un univers entier, plus électronique, plus introspectif, mais toujours immédiatement accrocheur.

À quelques semaines de la sortie de son troisième album, Instinct, attendue le 16 octobre, la Belge dévoile ce vendredi 28 août à minuit Une seule vie. Ce nouveau single dansant s’inscrit dans la lignée de Brol (2018, double disque de diamant) et Nonante-Cinq (2021, triple platine), tout en poussant plus loin les confidences personnelles. Et ce mélange arrive à un moment clé.

Une seule vie Angèle : un single électro-pop entre fête et vertige

Long de 4 minutes et 5 secondes, Une seule vie prolonge le virage électronique amorcé avec Dis-le et What You Want en duo avec Justice. Coproduit par Angèle et Tristan Salvati, le morceau repose sur une base synthétique très lumineuse, pensée autant pour le dancefloor que pour les radios de journée. Les nappes électroniques et les rythmiques nettes annoncent clairement la couleur sonore d’Instinct.

L’enthousiasme d’Angèle était palpable dès l’annonce : « It’s so excitant, j’arrive pas a believe it, stay tuned its just le début la mif », a-t-elle écrit sur Instagram, citée par BFMTV. Une fois le morceau lancé, le ton se fait pourtant beaucoup plus fragile. Dans le texte, elle confie : « Peut-être que rien n’est rose, pas même mon enfance. Peut-être que j’ai oublié, pas sûre que j’veux savoir. » Plus loin, elle répète « J’sais pas ce que je veux », comme prise dans le tourbillon de ses propres interrogations.

Des doutes intimes au clip rétro-futuriste d’Une seule vie

Écrit à la première personne, le titre ressemble à un flux de pensées où se bousculent peur de se tromper, urgence de profiter et questionnement sur ce que le monde fait de nos vies. L’idée que l’on n’a peut-être qu’une seule vie plane sur tout le morceau, avec, en arrière-plan, cette tension entre contrôle et lâcher-prise qui structure le concept d’Instinct. En juin, Dis-le préparait déjà ce terrain émotionnel : la chanteuse y « invite à exprimer tout haut notre voix interne, ce qu’on garde pour soi, la chanson encourage à briser le silence, à se libérer, à clamer notre identité individuelle haut et fort ».

Le clip d’Une seule vie, réalisé par Thomas Mailaender et produit par Partizan, s’inscrit dans une esthétique rétro-futuriste cohérente avec la pochette d’Instinct, signée Grant James Thomas et inspirée de l’œuvre *Hand with Reflecting Sphere* de M.C. Escher. Tourné dans le sud de la France en 16 mm, sans effets numériques, il enchaîne stop motion, surimpressions, jeux de miroirs et images imprimées. Une éclipse totale filmée en temps réel le 12 août vient y renforcer la thématique du temps qui file et des souvenirs qui se déforment.

Instinct : un troisième album très attendu autour du lâcher-prise

Avec Instinct, qui comptera 13 titres, Angèle annonce un retour à une part de soi antérieure aux attentes des autres, traversée par la question du contrôle et de la spontanéité. La tracklist réunit des collaborateurs venus d’horizons variés : Soulwax sur « Trop », Caroline Polachek et SebastiAn sur « Love Triangle », Justice sur « What You Want ». Positionné en quatrième place, Une seule vie apparaît comme l’un des piliers de ce récit, après l’intro « Instinct », « Dis-le » et « Au revoir ».

Précommandable depuis le 27 août en CD et vinyle, l’album ouvre aussi un accès prioritaire à la billetterie de la prochaine tournée via la boutique officielle. Forte de près de 4 milliards de streams et d’un premier opus certifié double diamant, Angèle aborde cette nouvelle ère avec un statut d’icône pop francophone qui parle au-delà des frontières belges et françaises. Instinct est attendu pour le 16 octobre.