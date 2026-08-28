Vous frottez votre hotte pour rien : cette pièce cachée du conduit rend toute la cuisine grasse

Vous frottez filtres et façade de hotte, mais la cuisine reste grasse et odorante. Et si tout venait d’un petit clapet caché dans le conduit d’évacuation ?

Dans beaucoup de cuisines, la scène se répète : le filtre métallique trempe dans l’évier, la façade de la hotte brille, tout semble impeccable. Pourtant, la buée revient vite sur les vitres et l’odeur de friture s’accroche aux rideaux. La hotte paraît propre, mais la cuisine reste grasse.

Une petite pièce invisible concentre souvent la graisse : le clapet anti-retour, caché dans le conduit d’évacuation. Bombardé de vapeurs à chaque cuisson, il finit par se figer et la hotte perd une grande partie de son efficacité. Film collant sur les meubles hauts, buée, odeurs persistantes… tout peut partir de là, et un simple test express permet de savoir si ce volet discret sabote la cuisine.

Votre cuisine reste grasse malgré une hotte « nickel » : le vrai coupable est caché dans le conduit

Le clapet anti-retour de hotte ressemble à un petit volet en plastique ou en métal, placé à la jonction entre le moteur et la gaine d’évacuation. L’air aspiré traverse les filtres, passe dans le moteur puis pousse ce volet pour être rejeté dehors. Quand la hotte s’arrête, le clapet se referme afin de bloquer l’air froid et les odeurs qui pourraient refluer vers la pièce.

Problème : ce volet baigne dans les mêmes vapeurs grasses que le filtre métallique que beaucoup de personnes frottent à la main, mais personne ne le voit. À force, une croûte se forme, le clapet reste coincé mi-ouvert ou presque fermé et l’air chargé de fumées ne trouve plus d’issue correcte. Résultat : hotte bruyante mais peu efficace, film gras sur les meubles hauts et odeur de friture qui s’incruste longtemps après le repas.

Clapet anti-retour : où il se cache et à quoi il sert vraiment

Sur une hotte à évacuation, le clapet se trouve juste au-dessus des filtres, à l’entrée de la gaine. Une fois les grilles retirées et l’appareil hors tension, il apparaît comme un petit volet rond ou rectangulaire. Ce clapet anti-retour hotte s’ouvre dès que l’air le pousse, puis se referme pour empêcher courants d’air, odeurs de voisins ou poussières de revenir par le conduit.

Le diagnostic le plus simple reste le test de la feuille de papier. Hotte au maximum, une feuille d’essuie-tout tenue devant la grille extérieure doit se plaquer nettement ; si elle tombe ou bouge à peine, le flux est freiné, souvent par un clapet gras ou bloqué. Dans ce cas, il suffit de couper le courant, retirer les filtres, déclipser le volet, le laver à l’eau très chaude savonneuse, bien le sécher, puis vérifier qu’il pivote librement avant de tout remonter.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité & confort Cuisine qui ne colle plus 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Placée juste avant la sortie, cette pièce est le dernier goulot d’étranglement : en se couvrant de graisse, elle se fige et rétrécit le passage de l’air, qui rebondit alors dans la cuisine au lieu d’être évacué. En nettoyant ou débloquant le clapet, le flux redevient fluide et la fermeture est à nouveau étanche, ce qui limite fortement fumées, odeurs et dépôts gras dans la pièce. 💡 Le petit plus : refaire le test de la feuille de papier après nettoyage du clapet et noter la date sur un petit autocollant à l’intérieur de la hotte pour penser au prochain contrôle dans quelques mois. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : passer le filtre à charbon ou le clapet au lave-vaisselle, pulvériser des décapants pour four dans la zone du moteur ou forcer un clapet coincé au tournevis, au risque de le déformer et de respirer des fumées toxiques au prochain usage.

Hotte à évacuation ou hotte à recyclage : ce n’est pas le même « coupable »

Tout le monde n’a pas le même type de hotte, et le coupable change selon l’installation. La hotte à évacuation envoie l’air vers l’extérieur et possède forcément un clapet : celui-ci mérite un nettoyage tous les 3 à 6 mois, en même temps qu’un contrôle rapide du conduit. La hotte à recyclage, elle, renvoie l’air dans la pièce ; le problème vient alors surtout du filtre à charbon, à remplacer tous les 4 à 6 mois, car il ne se nettoie pas.

Les filtres métalliques ont besoin d’un passage au lave-vaisselle ou à l’eau chaude savonneuse au moins une fois par mois, comme le rappelle l’ADEME. Si malgré ces gestes la feuille de papier ne tient toujours pas, ou si des odeurs de voisins remontent dans la cuisine, un professionnel pourra vérifier la gaine entière et éviter qu’un conduit saturé de graisse ne devienne un risque d’incendie.