Tomates au potager : tout le monde arrache ses pieds début septembre et perd gros, ce geste les garde jusqu’en octobre

Fin août, en France, beaucoup arrachent leurs pieds de tomates fatigués tandis qu’un voisin prolonge sa récolte jusqu’en octobre. Quelle méthode discrète applique-t-il sur ses plants pour y parvenir ?

Fin août, les jardins familiaux ont tous la même scène : des pieds de tomates dépenaillés, feuilles jaunes, tiges qui ploient, et des voisins qui arrachent tout pour “tourner la page” de l’été. Sauf celui du bout de l’allée, qui laisse ses plants en place, taille quelques tiges… et s’offre des salades de tomates jusqu’en octobre.

Ce petit décalage dans le calendrier ne tient pas de la chance mais d’une méthode bien rodée. Alors que beaucoup bâclent la fin de saison, lui s’accorde une heure pour orienter ses pieds différemment. Et c’est précisément à ce moment-là, entre fin août et tout début septembre, que tout se joue.

Des pieds fatigués… mais encore remplis de promesses

Passé le 20 août, les tomates donnent l’illusion d’avoir fini leur course. Le feuillage se tache, quelques fruits éclatent, le mot mildiou plane au-dessus du potager. Pourtant, chaque pied porte souvent encore une bonne dizaine de fruits verts ou orangés, qui n’attendent qu’un peu de temps et de chaleur pour rougir.

Nous avons tous déjà cédé à la tentation de “faire propre” pour installer les cultures d’automne. Pourtant, comme le rappelle Pause-Maison (Ouest-France), « La véritable erreur n’est donc pas de laisser les plants en place, mais de ne pas les orienter correctement pour finir la saison ». L’objectif n’est plus de faire pousser de nouvelles tomates, mais de prolonger la récolte des tomates en septembre avec celles déjà formées.

Étêter plutôt qu’arracher : le geste qui change la fin de saison

Entre la fin août et les premiers jours de septembre, le voisin repère sur chaque pied le dernier bouquet de fruits bien formé, puis pratique un étêtage net : il coupe la tige principale 1 à 2 cm au-dessus. La plante arrête alors de grandir et concentre sa sève sur les grappes existantes, idéalement 4 à 5 bouquets par tige.

Dans la foulée, il allège sévèrement le plant. Nous avons tous déjà vu ces petites pousses qui partent à l’aisselle des feuilles et transforment un pied en jungle. Ce jour-là, elles disparaissent, tout comme les fleurs tardives :

suppression de tous les gourmands encore tendres ;

encore tendres ; coupe des fleurs jaunes récentes, qui n’auront pas le temps de donner ;

relevage des grappes qui traînent au sol sur un tuteur ou une ficelle.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récolte prolongée jusqu’en octobre 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’étêtage fin août-début septembre, associé à la suppression des fleurs tardives et des gourmands, stoppe la croissance en hauteur et concentre la sève sur les fruits déjà formés, qui mûrissent plus vite et gagnent en saveur. 💡 Le petit plus : récolter les tomates à peine colorées et les laisser finir de mûrir sur une clayette, à l’intérieur, permet de sauver les dernières avant les gelées. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : arracher tous les pieds début septembre ou continuer à arroser comme en plein été, au risque de perdre la plus belle partie de la récolte et de favoriser le mildiou.

Moins d’eau, plus d’air : le duo gagnant jusqu’aux premières gelées

Une fois les tiges simplifiées, le voisin retire les feuilles du bas, surtout celles qui sont tachées. Cela dégage les grappes, laisse entrer le soleil et limite le mildiou de la tomate. Dans les régions humides, un simple voile ou un petit abri en plastique au-dessus du rang suffit à protéger des pluies répétées et à gagner plusieurs semaines.

Côté arrosage, le réflexe change aussi : sur un sol bien paillé, un arrosage léger tous les 10 à 15 jours suffit souvent. Les fruits se fendent moins, concentrent mieux leurs arômes, et la plante tient jusqu’aux premières gelées. Les dernières tomates, cueillies orangées et finissant de mûrir à l’intérieur, prolongent alors le goût de l’été quand le potager du voisin est déjà retourné.