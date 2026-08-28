Potager : posez cet emballage avant la fin août et revenez à la Toussaint, tout prêt sans bêcher ni vous casser le dos
À la fin de l’été, certains jardiniers rangent la bêche et posent quelques cartons bruns sur le potager. En six à huit semaines, cette technique sans bêchage promet une parcelle prête à planter pour la Toussaint.
Fin août, la bêche vous attend dans l’abri et, rien qu’à la voir, le dos proteste déjà. Le potager est une jungle de chiendent et de liseron, la terre dure comme du béton. Pourtant, certains voisins se contentent de poser du carton sur l’herbe.
Cette astuce venue de la permaculture transforme une friche en parcelle prête à planter, sans un seul coup de bêche. Avec du carton brun et un peu de matière organique, le sol fait le travail à votre place. Reste à savoir comment l’installer pour revenir à la Toussaint sereinement.
Pourquoi ranger la bêche à la fin août change tout
Nous avons tous déjà connu cette scène à la rentrée : retourner la terre ressemble à un passage obligé : sol sec, racines coriaces de chiendent ou de rumex, chaleur qui écrase. En plus d’épuiser le jardinier, le bêchage casse la structure du sol et détruit les galeries de vers de terre.
Les adeptes du jardinage sans bêchage l’ont constaté : un sol vivant travaille mieux qu’un sol retourné. En fin août, la végétation est encore verte et facile à étouffer sous une couverture opaque ; plutôt que d’arracher, on couvre et on laisse la nature agir.
La méthode du carton brun : le sol travaille pendant que vous vous reposez
Le principe de la méthode du carton brun est simple : priver l’herbe de lumière. On pose du carton ondulé brun, sans encres colorées ni ruban adhésif, sur la parcelle tondue, puis on recouvre le tout de 10 à 15 cm de matière organique bien décomposée.
Privées de lumière, les adventices jaunissent et se décomposent sur place, tandis que les vers de terre remontent manger carton et paillage. En 6 à 8 semaines, la couche supérieure devient souple et meuble, sans aucun coup de bêche ; sur les zones très envahies, on double le carton et on laisse en place jusqu’à trois mois.
Les bons gestes maintenant pour un potager prêt à la Toussaint
Concrètement, la mise en place tient en quelques gestes. On tond ou on fauche ras sans ramasser, on arrose si le sol est sec, puis on dispose les plaques de carton en les chevauchant d’au moins 15 cm ; un arrosage les fait coller avant d’étaler une couche mélangée de feuilles, tontes et compost.
Ensuite, on oublie la parcelle jusqu’à la fin octobre. Les pluies de septembre et le sol encore chaud accélèrent la décomposition. À la Toussaint, il suffit d’écarter le paillage, de percer le carton ramolli et de planter ail, échalotes, fèves ou petits pois d’hiver dans une terre déjà meuble et sans courbatures.
Sources
En bref
- Fin août, la méthode du carton brun promet un potager sans bêchage, même sur une parcelle envahie de chiendent, liseron ou rumex. 🌿
- Cette technique mise sur l’occultation, la matière organique et les vers de terre pour transformer une friche en sol meuble en quelques semaines. 🪱
- À la Toussaint, la parcelle couverte réserve alors des possibilités de cultures d’automne étonnamment faciles à installer, sans retourner la terre. 🍂
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